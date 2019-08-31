ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

戴愛玲淚灑音樂會！　所有收入「全捐給偏鄉運動員」

 

記者關韶文／台北報導

隨著第10張音樂大碟《失物招領》即將問世，戴愛玲在百忙之中仍不忘履行對歌迷的承諾──每年都要辦一場《戴著愛走》音樂會，演出收入不扣除成本將全數捐給資源匱乏的偏鄉學校，讓偏鄉地區的小運動員在求學過程中能夠獲得妥善的照顧，幫助他們順利圓夢！

《戴著愛走》音樂會從去年6月起跑，走遍台東、花蓮、台中、台北、屏東，共捐出百萬善款。今年因為發片，戴愛玲工作滿檔，所以30日選在台北舉辦《戴著愛走》音樂會；雖然是以搭配吉他和keyboard的形式演出，但戴愛玲誠意滿滿，一連飆唱22首歌。

▲▼戴愛玲。（圖／索尼提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼戴愛玲舉辦音樂會。（圖／索尼提供）

▲▼戴愛玲。（圖／索尼提供）

情感豐沛的戴愛玲，在台上只要一談到偏鄉地區的小學童，以及她想要幫助這些小朋友的決心，就會忍不住眼淚潰堤，唱到《暗了，亮了》更是數度哽咽，唱不下去；到了下半場，戴愛玲告訴自己不能再哭了，一定要好好唱完，所以她強忍著淚水把《親愛的小孩》完美呈現給現場觀眾！

戴愛玲昨晚除了首次公開演唱新歌《失物招領》、《Maleva 媽樂法》，現場還首播《Maleva 媽樂法》MV，讓歌迷朋友一睹為快！苦練吉他半年的戴愛玲，也特地在音樂會上驗收成果，自彈自唱怪奇比莉的《I Love You》，贏得全場熱烈歡呼！對於自己初次挑戰自彈自唱，戴愛玲坦言很緊張，「也很興奮，昨晚一逮到機會便話匣子打開，像朋友一樣跟台下歌迷親切互動。」

推薦閱讀

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

誤會了！李榮浩求婚「不在海上」　楊丞琳首露面還原❤

第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

李榮浩生日下跪求婚　楊丞琳媽媽「意外生氣了！」

創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

創作新人甩禁忌！　鬼月拍MV「演出頭七回家的膽小鬼」

等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了

等3年！楊丞琳終於宣布「好消息」　神秘透露：剩一半了

董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

董事長樂團吉董「暖舉曝光」　幫助新人獲得文化部補助！

蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

戴愛玲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳可熙首任國際影展評審！企劃「短片專題」回顧精湛演出
  2. 朴志訓洩漏Wanna One兩周年私約一起做這件事！粉感動：好想你們
  3. 懷孕巨肚像汽球…何超盈生了！　「提前剖腹產」女兒一出生收鑽石
  4. 瑪莉亞入圍金鐘人氣旺　搭檔Janet再接主持棒！胡瓜低調探班
  5. 酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈
  6. 趙德胤威尼斯影展向全世界疾呼：台灣是個自由創作的國家！
  7. 戴愛玲淚灑音樂會！　所有收入「全捐給偏鄉運動員」
  8. 粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼
  9. 任時完X李棟旭必追！開播前期待炸裂的《他人即地獄》6大看點
  10. 黃曉明錄到一半翻臉了：神經病！「暴怒拍桌對罵」　王俊凱笑臉瞬間僵住

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366