戴愛玲淚灑音樂會！　所有收入「全捐給偏鄉運動員」

記者關韶文／台北報導

隨著第10張音樂大碟《失物招領》即將問世，戴愛玲在百忙之中仍不忘履行對歌迷的承諾──每年都要辦一場《戴著愛走》音樂會，演出收入不扣除成本將全數捐給資源匱乏的偏鄉學校，讓偏鄉地區的小運動員在求學過程中能夠獲得妥善的照顧，幫助他們順利圓夢！

《戴著愛走》音樂會從去年6月起跑，走遍台東、花蓮、台中、台北、屏東，共捐出百萬善款。今年因為發片，戴愛玲工作滿檔，所以30日選在台北舉辦《戴著愛走》音樂會；雖然是以搭配吉他和keyboard的形式演出，但戴愛玲誠意滿滿，一連飆唱22首歌。

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▲▼戴愛玲舉辦音樂會。（圖／索尼提供）

情感豐沛的戴愛玲，在台上只要一談到偏鄉地區的小學童，以及她想要幫助這些小朋友的決心，就會忍不住眼淚潰堤，唱到《暗了，亮了》更是數度哽咽，唱不下去；到了下半場，戴愛玲告訴自己不能再哭了，一定要好好唱完，所以她強忍著淚水把《親愛的小孩》完美呈現給現場觀眾！

戴愛玲昨晚除了首次公開演唱新歌《失物招領》、《Maleva 媽樂法》，現場還首播《Maleva 媽樂法》MV，讓歌迷朋友一睹為快！苦練吉他半年的戴愛玲，也特地在音樂會上驗收成果，自彈自唱怪奇比莉的《I Love You》，贏得全場熱烈歡呼！對於自己初次挑戰自彈自唱，戴愛玲坦言很緊張，「也很興奮，昨晚一逮到機會便話匣子打開，像朋友一樣跟台下歌迷親切互動。」