ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金在奐自爆直播前聽「它」：眼淚流出來　提X1想到前成員…網淚：團魂爆發！

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人金在奐是男團Wanna One出身的主唱，如今以Solo歌手身份重新出道，除了作品大獲好評外，也宣佈加入tvN新推出的音樂節目，擔任固定主持班底。他日前在節目的直播上提起同樣是由選秀節目出道的X1時，說道自己忍不住想起了當年的出道曲，團魂爆發的回憶也引起粉絲熱議。

▲金在奐日前成為tvN新節目的固定主持班底。（圖／翻攝自Instagram、Youtube／jaehwan0527、tvN）

▲金在奐日前成為tvN新節目的固定主持班底。（圖／翻攝自Instagram、Youtube／jaehwan0527、tvN）

金在奐將和全炫茂、金俊浩、John Park一同成為《週三音樂節目》的主持班底，他在30日和負責該節目的PD劉浩鎮一起進行Youtube直播，宣傳新節目，其中一環節是與粉絲討論「如果感受到壓力時會想聽到什麼歌曲」，被粉絲推薦一定要聽Wanna One充滿活力的出道曲《Energetic》，他一臉燦笑地點頭表示讚同，更大力推薦給身邊的劉浩鎮。

請繼續往下閱讀...

▲金在奐當年以Wanna One主唱出道。（圖／翻攝自Facebook／Wanna One 워너원）

▲金在奐當年以Wanna One主唱身份出道。（圖／翻攝自Facebook／Wanna One 워너원）

金在奐也說道，這是他成為隊內主唱所演唱的第一首歌，因此別具深刻意義，而且這次看見後輩團X1出道，突然想到了自己當初就是以《Energetic》出道的，所以在直播前一天又看了一次MV。金在奐被PD問道感受如何時，卻逗趣回答：「眼淚都流出來了。」雖然是開玩笑的回應，但他表示現在看到MV，其實不免會懷念當初青澀的模樣。

▲金在奐當年以Wanna One主唱出道。（圖／翻攝自Facebook／Wanna One 워너원）

▲許多粉絲都在敲碗，希望Wanna One能夠再聚。（圖／翻攝自Facebook／Wanna One 워너원）

雖然只是輕描淡寫地帶過這首經典的出道曲，但也引起許多粉絲在實時留言區大嘆偶像團魂爆發：「這首根本名曲啊」、「現在還能聽到這首的現場嗎」、「明明這麼輕快的歌曲我卻想大哭！」

▲金在奐在直播中提起自己看見X1就想起當年的Wanna One（影片從約34:30開始）。（翻攝自Youtube／tvN）

▲Wanna One出道曲《Energetic》。（圖／翻攝自Youtube／Stone Music Entertainment）

推薦閱讀

馬思純周冬雨盜圖慘遭「閃電俠」抓包　賠罪送「新梗圖」網笑：快揍她！

馬思純周冬雨盜圖慘遭「閃電俠」抓包　賠罪送「新梗圖」網笑：快揍她！

X1車俊昊「被抓包對嘴唱卻沒開口」　特寫鏡頭露陷..網揪細節驚：他在幹嘛？

X1車俊昊「被抓包對嘴唱卻沒開口」　特寫鏡頭露陷..網揪細節驚：他在幹嘛？

《急速醜聞》表情包童星長這樣！　「邪笑胖弟→帥氣型男」網嘆：歲月飛逝

《急速醜聞》表情包童星長這樣！　「邪笑胖弟→帥氣型男」網嘆：歲月飛逝

郭采潔被嗆「只會買熱搜」　本尊狠回這4字…網讚：不愧是女王！

郭采潔被嗆「只會買熱搜」　本尊狠回這4字…網讚：不愧是女王！

汪蘇瀧被問戀情尬回「下個話題」　全場圍攻跪求：放過我吧！

汪蘇瀧被問戀情尬回「下個話題」　全場圍攻跪求：放過我吧！

黃子韜「讚嘆星空」一夜取關眾人！　勸粉「別小題大做」：我喜歡0而已

黃子韜「讚嘆星空」一夜取關眾人！　勸粉「別小題大做」：我喜歡0而已

T.O.P退伍首曬「與GD合照」！　隊友並肩背影惹哭粉絲

T.O.P退伍首曬「與GD合照」！　隊友並肩背影惹哭粉絲

Angelababy、楊冪誰比較美？　陳學冬「高情商回答」破解送命題被讚爆

Angelababy、楊冪誰比較美？　陳學冬「高情商回答」破解送命題被讚爆

柯震東挺蕭亞軒認愛姊弟戀！　IG打臉酸民護航「有什麼好罵的」

柯震東挺蕭亞軒認愛姊弟戀！　IG打臉酸民護航「有什麼好罵的」

《莉琪的異想世界》確定拍續集！　原創編劇攜希拉蕊和「她」回歸迪士尼

《莉琪的異想世界》確定拍續集！　原創編劇攜希拉蕊和「她」回歸迪士尼

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Wanna One, 金在奐, X1

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身
  2. 謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一起
  3. (G)I-DLE要被處罰！MAMAMOO玟星悄悄暖舉　粉發現哭：太善良了
  4. 潘裕文羞認「喜歡姐姐類型」　文珽逅牽線：我朋友都很美
  5. 華晨宇曬自拍邀粉聊天卻因「這件事」怒刪文！　網PO截圖吐槽：要認清現實
  6. 大媽街頭捕獲馮紹峰…追問「趙麗穎沒來」　罕見鬆口婚姻現況！
  7. 藍正龍省片酬只好自己演　爆遇到「史上最大牌演員」
  8. 霍建華坐客廳讓女兒「綁頭髮」　林心如一看笑瘋：一臉生無可戀
  9. 安宰賢「一週公開所有對話」確定放鳥　網狂酸輸慘具惠善：圖還沒P好？
  10. 金在奐自爆直播前聽「它」：眼淚流出來　提X1想到前成員…網淚：團魂爆發！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366