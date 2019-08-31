金在奐自爆直播前聽「它」：眼淚流出來　提X1想到前成員…網淚：團魂爆發！

記者古靜兒／綜合報導

南韓藝人金在奐是男團Wanna One出身的主唱，如今以Solo歌手身份重新出道，除了作品大獲好評外，也宣佈加入tvN新推出的音樂節目，擔任固定主持班底。他日前在節目的直播上提起同樣是由選秀節目出道的X1時，說道自己忍不住想起了當年的出道曲，團魂爆發的回憶也引起粉絲熱議。

▲金在奐日前成為tvN新節目的固定主持班底。（圖／翻攝自Instagram、Youtube／jaehwan0527、tvN）

金在奐將和全炫茂、金俊浩、John Park一同成為《週三音樂節目》的主持班底，他在30日和負責該節目的PD劉浩鎮一起進行Youtube直播，宣傳新節目，其中一環節是與粉絲討論「如果感受到壓力時會想聽到什麼歌曲」，被粉絲推薦一定要聽Wanna One充滿活力的出道曲《Energetic》，他一臉燦笑地點頭表示讚同，更大力推薦給身邊的劉浩鎮。

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▲金在奐當年以Wanna One主唱身份出道。（圖／翻攝自Facebook／Wanna One 워너원）

金在奐也說道，這是他成為隊內主唱所演唱的第一首歌，因此別具深刻意義，而且這次看見後輩團X1出道，突然想到了自己當初就是以《Energetic》出道的，所以在直播前一天又看了一次MV。金在奐被PD問道感受如何時，卻逗趣回答：「眼淚都流出來了。」雖然是開玩笑的回應，但他表示現在看到MV，其實不免會懷念當初青澀的模樣。

▲許多粉絲都在敲碗，希望Wanna One能夠再聚。（圖／翻攝自Facebook／Wanna One 워너원）

雖然只是輕描淡寫地帶過這首經典的出道曲，但也引起許多粉絲在實時留言區大嘆偶像團魂爆發：「這首根本名曲啊」、「現在還能聽到這首的現場嗎」、「明明這麼輕快的歌曲我卻想大哭！」

▲金在奐在直播中提起自己看見X1就想起當年的Wanna One（影片從約34:30開始）。（翻攝自Youtube／tvN）

▲Wanna One出道曲《Energetic》。（圖／翻攝自Youtube／Stone Music Entertainment）