趙德胤威尼斯影展向全世界疾呼：台灣是個自由創作的國家！

▲趙德胤相當享受在威尼斯的時光。（圖／HTC提供）

記者林映妤／台北報導

HTC VIVE 5部VR作品走上威尼斯影展紅毯大放異彩，導演趙德胤等人也享受在威尼斯的時光，更不忘大聲向各國疾呼，歡迎來台灣合作交流，「台灣是個自由創作的國家！」

趙德胤在威尼斯麗都島上很享受每天騎腳踏車去接受訪問、看片、參加首映QA的悠閒，「去其他影展很難如此，威尼斯可以讓藝術家沉靜下來，才能想像接下來要做什麼，威尼斯特別適合騎車、散步。這個歷史悠久的電影影展，以前學生時期對它充滿期待跟想像，來了威尼斯之後，會覺得是電影的一分子。」

請繼續往下閱讀...

《5x1-山行》導演曾威量在結束威尼斯影展的首映後，則會在10月到明年2月期間待在法國進行工作坊寫作，正式啟動第一部長片的寫作工作！姚淳耀則特別利用威尼斯行多停留幾天，讓自己好好休息，再面對接下來的戲劇演出。

▲曾威量（左起）、Antoine Cayrol、黃韻玲、丁曉菁、劉思銘、小松美羽、姚淳耀、趙德胤。（圖／HTC提供）

除了紅毯爭光，台灣時間30日晚間11點，文化內容策進院（TAICCA）也在威尼斯舉辦「Taiwan Immersive Lineup Reception」，董事長丁曉菁現場宣布今年成立的TAICCA將是台灣國發基金執行者，這個協會將透過跟國際間的共同投資來協助VR產業發展！

「Taiwan Immersive Lineup Reception」現場集結國際影展策展人、VR同業、媒體、及今年台灣入圍入選VR主競賽單元的主創團隊，包括《祈禱》日本當代藝術家小松美羽、資深音樂人黃韻玲，《5x1-山行》曾威量、姚淳耀，《5x1-幕後》趙德胤，VR動畫《Gloomy Eyes》製片Antonie、《失身記》製片曹筱玥、《星際大騙局》製片等。

▲黃韻玲為小松美羽的《祈禱》製作音樂。（圖／HTC提供）

丁曉菁表示：「台灣TAICCA在今年成立了，他將對台灣所有的VR創意工作者及業者提出激勵方案，邀請大家跟台灣的公司跟創意工作者合作，同時TAICCA也是台灣的國發基金執行者，這個協會將透過跟國際間的共同投資來協助產業發展。所以在所有發展新興內容產業，當大家還在挑戰技術、資金、商業模式的同時，台灣不管是中介組織TAICCA、業界及業者都形成了非常活絡的內容生態系。」

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘則表示：「VR最大的意義是通過科技去實現內容創造者的視野，這在過去做不到的事情，現在已一步一步完成。為了讓內容及商業渠道能夠對接，在明年將啟動『區塊鏈版權交易商用系統』，為HTC VIVE ORIGINALS首創的TMS（劇院管理系統）打下先鋒，這套整合平台將助力內容開發者、文創業者，以及線下渠道業者整合資源，讓內容及商用渠道更有效協同合作，將商業合作模式開展到最大化。」

《祈禱》與《Gloomy Eyes》將分別在10月高雄與11月金馬影展進行台灣首映。