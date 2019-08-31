ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙德胤威尼斯影展向全世界疾呼：台灣是個自由創作的國家！

▲▼HTV 5部VR作品走上威尼斯紅毯。（圖／HTC提供）

▲趙德胤相當享受在威尼斯的時光。（圖／HTC提供）

記者林映妤／台北報導

HTC VIVE 5部VR作品走上威尼斯影展紅毯大放異彩，導演趙德胤等人也享受在威尼斯的時光，更不忘大聲向各國疾呼，歡迎來台灣合作交流，「台灣是個自由創作的國家！」

趙德胤在威尼斯麗都島上很享受每天騎腳踏車去接受訪問、看片、參加首映QA的悠閒，「去其他影展很難如此，威尼斯可以讓藝術家沉靜下來，才能想像接下來要做什麼，威尼斯特別適合騎車、散步。這個歷史悠久的電影影展，以前學生時期對它充滿期待跟想像，來了威尼斯之後，會覺得是電影的一分子。」

請繼續往下閱讀...

《5x1-山行》導演曾威量在結束威尼斯影展的首映後，則會在10月到明年2月期間待在法國進行工作坊寫作，正式啟動第一部長片的寫作工作！姚淳耀則特別利用威尼斯行多停留幾天，讓自己好好休息，再面對接下來的戲劇演出。

▲▼HTV 5部VR作品走上威尼斯紅毯。（圖／HTC提供）

▲曾威量（左起）、Antoine Cayrol、黃韻玲、丁曉菁、劉思銘、小松美羽、姚淳耀、趙德胤。（圖／HTC提供）

除了紅毯爭光，台灣時間30日晚間11點，文化內容策進院（TAICCA）也在威尼斯舉辦「Taiwan Immersive Lineup Reception」，董事長丁曉菁現場宣布今年成立的TAICCA將是台灣國發基金執行者，這個協會將透過跟國際間的共同投資來協助VR產業發展！

「Taiwan Immersive Lineup Reception」現場集結國際影展策展人、VR同業、媒體、及今年台灣入圍入選VR主競賽單元的主創團隊，包括《祈禱》日本當代藝術家小松美羽、資深音樂人黃韻玲，《5x1-山行》曾威量、姚淳耀，《5x1-幕後》趙德胤，VR動畫《Gloomy Eyes》製片Antonie、《失身記》製片曹筱玥、《星際大騙局》製片等。

▲▼HTV 5部VR作品走上威尼斯紅毯。（圖／HTC提供）

▲黃韻玲為小松美羽的《祈禱》製作音樂。（圖／HTC提供）

丁曉菁表示：「台灣TAICCA在今年成立了，他將對台灣所有的VR創意工作者及業者提出激勵方案，邀請大家跟台灣的公司跟創意工作者合作，同時TAICCA也是台灣的國發基金執行者，這個協會將透過跟國際間的共同投資來協助產業發展。所以在所有發展新興內容產業，當大家還在挑戰技術、資金、商業模式的同時，台灣不管是中介組織TAICCA、業界及業者都形成了非常活絡的內容生態系。」

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘則表示：「VR最大的意義是通過科技去實現內容創造者的視野，這在過去做不到的事情，現在已一步一步完成。為了讓內容及商業渠道能夠對接，在明年將啟動『區塊鏈版權交易商用系統』，為HTC VIVE ORIGINALS首創的TMS（劇院管理系統）打下先鋒，這套整合平台將助力內容開發者、文創業者，以及線下渠道業者整合資源，讓內容及商用渠道更有效協同合作，將商業合作模式開展到最大化。」

《祈禱》與《Gloomy Eyes》將分別在10月高雄與11月金馬影展進行台灣首映。

推薦閱讀

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德IG遭灌爆！2大影響「切割鋼鐵人」網崩潰：別離開

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德IG遭灌爆！2大影響「切割鋼鐵人」網崩潰：別離開

金馬初選結果出爐！鄭人碩3部VS.邱澤2部「都通過」搶影帝入場券

金馬初選結果出爐！鄭人碩3部VS.邱澤2部「都通過」搶影帝入場券

【蜘蛛人退出MCU】《猛毒2》有望重返R級！索尼「嚐到甜頭」爆關鍵變數

【蜘蛛人退出MCU】《猛毒2》有望重返R級！索尼「嚐到甜頭」爆關鍵變數

【蜘蛛人退出MCU】#SaveSpiderMan狂洗版　掀迪士尼陰謀論

【蜘蛛人退出MCU】#SaveSpiderMan狂洗版　掀迪士尼陰謀論

確定離婚！連恩漢斯沃「遞交申請」　原因曝光…麥莉超失望

確定離婚！連恩漢斯沃「遞交申請」　原因曝光…麥莉超失望

《牠 第二章》預售打破影史恐怖片紀錄！兩代魯蛇選角過程超爆笑

《牠 第二章》預售打破影史恐怖片紀錄！兩代魯蛇選角過程超爆笑

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德「無聲抗議」？IG取消關注2個帳號！

【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德「無聲抗議」？IG取消關注2個帳號！

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

HTC, VR, 祈禱, 5x1-O, 5x1-山行, Gloomy Eyes, 5x1-幕後, 趙德胤, 曾威量

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳可熙首任國際影展評審！企劃「短片專題」回顧精湛演出
  2. 朴志訓洩漏Wanna One兩周年私約一起做這件事！粉感動：好想你們
  3. 懷孕巨肚像汽球…何超盈生了！　「提前剖腹產」女兒一出生收鑽石
  4. 瑪莉亞入圍金鐘人氣旺　搭檔Janet再接主持棒！胡瓜低調探班
  5. 酒店開幕趴玩瘋！　《黑澀會》妖嬌「開泳裝拉鍊」解放渾圓頭燈…老司機全看暈
  6. 趙德胤威尼斯影展向全世界疾呼：台灣是個自由創作的國家！
  7. 戴愛玲淚灑音樂會！　所有收入「全捐給偏鄉運動員」
  8. 粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼
  9. 任時完X李棟旭必追！開播前期待炸裂的《他人即地獄》6大看點
  10. 黃曉明錄到一半翻臉了：神經病！「暴怒拍桌對罵」　王俊凱笑臉瞬間僵住

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366