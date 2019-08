粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

記者蕭采薇/綜合報導

南韓天團防彈少年團(BTS)日前結束海外巡迴後,經紀公司正式宣告展開出道以來第一次長期休假,並表示團員們將回歸「平凡20歲青年」的日常時光。成員JIMIN(本名:朴智旻)趁空到了法國巴黎旅遊,並和朋友在當地酒吧小酌,更親切的與巧遇的粉絲們玩起「彈額頭」遊戲。

▲防彈少年團近來正在休假中。(圖/翻攝自防彈少年團臉書)

在宣告休假之時,防彈少年團經紀公司BIG HIT娛樂還特別呼籲:「如果巧遇了成員,也請大家給予適當的空間,並尊重隱私,讓他們好好享受休假時光。」成員也不時透過社群網站,向粉絲們報告近況。

▲防彈少年團成員們休假中,仍向粉絲報告近況。(圖/翻攝自VLIVE)

成員JIMIN雖然沒有公開行程,但也被粉絲在法國巴黎街頭巧遇,和朋友一起出國旅遊。一名外國粉絲就在推特分享,在巴黎酒吧巧遇JIMIN的過程。她表示,因為自己和朋友會說韓語,所以很開心去跟JIMIN打了招呼。

▲防彈少年團JIMIN休假在巴黎被粉絲巧遇。(圖/翻攝自VLIVE)



該名粉絲說:「現場除了我們沒有人注意到他,不過旁邊有一個女孩,還有一個之前發過偷拍影片的女生,她們有點像是跟蹤他的私生飯。」粉絲也透露,自己的朋友還和JIMIN玩起「彈額頭」遊戲,並稱讚他私底下「像小孩一樣,非常友善。」

Jimin is in paris and I just knew it ;( wonder what is he doing pic.twitter.com/MCLt0QSBN1