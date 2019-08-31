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粉絲巴黎酒吧「巧遇防彈JIMIN」嗨玩彈額頭　意外登熱搜⋯真相讓人心疼

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）日前結束海外巡迴後，經紀公司正式宣告展開出道以來第一次長期休假，並表示團員們將回歸「平凡20歲青年」的日常時光。成員JIMIN（本名：朴智旻）趁空到了法國巴黎旅遊，並和朋友在當地酒吧小酌，更親切的與巧遇的粉絲們玩起「彈額頭」遊戲。

▲防彈少年團公司大動作收購經紀公司。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

▲防彈少年團近來正在休假中。（圖／翻攝自防彈少年團臉書）

在宣告休假之時，防彈少年團經紀公司BIG HIT娛樂還特別呼籲：「如果巧遇了成員，也請大家給予適當的空間，並尊重隱私，讓他們好好享受休假時光。」成員也不時透過社群網站，向粉絲們報告近況。

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▲▼防彈少年團JIMIN皮夾裡珍藏「6年前門票」。（圖／翻攝自推特、VLIVE）

▲防彈少年團成員們休假中，仍向粉絲報告近況。（圖／翻攝自VLIVE）

成員JIMIN雖然沒有公開行程，但也被粉絲在法國巴黎街頭巧遇，和朋友一起出國旅遊。一名外國粉絲就在推特分享，在巴黎酒吧巧遇JIMIN的過程。她表示，因為自己和朋友會說韓語，所以很開心去跟JIMIN打了招呼。

▲▼防彈少年團JIMIN在巴黎被粉絲巧遇。（圖／翻攝自推特）

▲防彈少年團JIMIN休假在巴黎被粉絲巧遇。（圖／翻攝自VLIVE）

該名粉絲說：「現場除了我們沒有人注意到他，不過旁邊有一個女孩，還有一個之前發過偷拍影片的女生，她們有點像是跟蹤他的私生飯。」粉絲也透露，自己的朋友還和JIMIN玩起「彈額頭」遊戲，並稱讚他私底下「像小孩一樣，非常友善。」

儘管JIMIN有拜託為了隱私，希望該粉絲不要上傳這段影片，但這段畫面還是被其他民眾放上網，也讓「朴智旻 夜店」登上微博熱搜話題。不過粉絲也幫忙澄清，那個地方是歐洲相當常見的咖啡店兼小酒館，並不是夜店，且遇到粉絲的時間是下午三點，希望有心人士不要借題發揮。

而最初上傳影片的網友也道歉，表示現場其實很多人在拍，自己上傳影片並非惡意帶風向，「只是想分享一段不可思議的巧遇。」意外引起軒然大波也讓粉絲很為JIMIN心疼，難過他遭到惡意攻擊：「他只是很正常的和朋友旅行，很正常的玩遊戲，很正常的過平凡20歲青年的生活。」

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