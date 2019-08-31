任時完X李棟旭必追！開播前期待炸裂的《他人即地獄》6大看點

記者吳孟庭／綜合報導

改編自驚悚網漫的韓劇《他人即地獄》由任時完、李棟旭主演，預計今（31日）晚上首播，許多人並沒有事先看過漫畫版本，就來整理電視劇版《他人即地獄》的六大看點，一起期待今晚的播出吧！

1. 原作高達8億點閱

原漫畫《他人即地獄》以連載完結當日計算，已累積超過8億點擊，更連續39周高居網漫排行第一，目前Naver評價高達9.8分，都是讓所有看過原作的網友高度期待的原因。

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▲《他人即地獄》改編同名暗黑漫畫。（圖／翻攝自Facebook／plumactors）

2. 與原作100%超高還原度

以目前釋出的劇照及預告中，不管是任時完飾演從鄉下來的男主角尹鍾宇，或是《寄生上流》李姃垠飾演的考試院房東太太，以及住在考試院的各種怪咖，都與漫畫原作神還原，光看造型就有一種陰森氛圍。

▲《他人即地獄》今晚播出。（圖／愛奇藝台灣站提供）

3. 任時完 X 李棟旭

《他人即地獄》是任時完退伍後首部接演作品，不但粉絲超懷念他的演技，對於他如何詮釋恐怖漫畫也讓人好奇。李棟旭接演羅曼史喜劇展現搞笑一面，擔任《Produce X 101》國民代表則是善良得像天使，但這次在驚悚戲劇演出的確跌破大家演技。兩人的合作會擦出什麼火花讓劇迷都非常期待！

4. 李棟旭是新增角色

如同上述所說，李棟旭本身演驚悚劇的情況特殊，再加上電視劇他演出的牙醫角色，是原作所沒有的嶄新一角，電視劇編劇將他加入，一定有和原著不同之處，劇情發展再次引發好奇。

▲李棟旭的角色是原著沒有的。（圖／愛奇藝台灣站提供）

5. 現代青年的共鳴

任時完在劇中飾演的是「就業準備生」，其實南韓近年失業率高漲，許多年輕人都還在待業「準備就業中」。而「考試院」更是南韓非常普遍的租屋型態，房型源於許多就業準備生為參加特考，特別租一坪不到的超小房間攻讀，因而被稱為考試院，也因為沒錢而只能待在令人窒息的狹小空間，演出活脫脫南韓年輕人的常態。

▲任時完入住考試院是許多南韓年輕人的共同經歷。（圖／愛奇藝台灣站提供）

6. 真的很恐怖

南韓電視劇因為分級限制，也為了大眾性的考量，早年不可能真的拍攝太過驚悚的電視劇情。但近年OCN電視台走出自己的一條路，分別推出《Voice》、《隧道》、《客：The Guest》等兼具燒腦、血腥、魔鬼等議題，光是看到《他人即地獄》由OCN製作播出，恐怖程度就有保證啦！