黃曉明錄到一半翻臉了：神經病！「暴怒拍桌對罵」　王俊凱笑臉瞬間僵住

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝《中餐廳》第3季開播以來好評、負評各半，其中擔任店長的黃曉明因為時不時「霸道總裁」上身，讓氣氛顯得有點尷尬，頻頻被吐槽，就連他在節目中說過的話都自成一門學派「明學」。在最新一集裡，為了幫來賓沈夢辰慶生，眾人擬定整人計畫，沒想到黃曉明入戲太深拍桌大吼樣樣來，氛圍一度緊張。

▲《中餐廳》班底籌備整人計畫。（圖／翻攝自芒果TV）

為了幫沈夢辰慶生，《中餐廳》班底決定製造驚喜，王俊凱變身導演分配角色，安排黃曉明當紅臉，原先他自告奮勇扮白臉，但主廚林述巍自告奮勇和黃曉明演爭執的戲碼，兩人從第一集開始就大大小小火花不斷，吵起架來似乎可信度更高。

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▲▼《中餐廳》整人計畫，黃曉明和主廚對罵。（圖／翻攝自芒果TV）

整人計畫開始後，一行人才剛到餐廳黃曉明就不停挑主廚毛病，雙方最後聚焦在有限的經費及超量餐點上面，這時候黃曉明火氣上來臉直接垮掉，隨著林主廚臭臉離席，他脾氣爆發脫口「神經病」，先是拍桌之後闖進廚房逼問林主廚：「說你怎麼啦！」火爆場面逼真到連事先知情的秦海璐、楊紫都開始懷疑到底是在演戲還是假戲真做了。

▲▼《中餐廳》整人計畫，黃曉明和主廚對罵。（圖／翻攝自芒果TV）

最後雙方衝突更加嚴重，連前一晚的事情都翻出來找，互相指著對方罵，黃曉明氣得不停躲避鏡頭，嘴巴吼著：「別拍了，拍什麼拍！」場面讓氣氛凝結，眾人僵在原地，王俊凱連忙分頭圓場：「有點過了，哥哥們。」之後又充當起導演拉著林主廚安排之後如何收尾，隨著生日蛋糕拿出來，長壽麵終於煮好，這場戲總算落幕。

▲黃曉明脾氣來得太快，王俊凱、楊紫等人都快分不清真假。（圖／翻攝自芒果TV）

好笑的是，這集播出後，「懷疑林大廚假戲真做」登上熱搜，畢竟黃曉明和林主廚從一開始就有大大小小的意見不合，好奇是不是趁著整人計畫，把心中累積已久的不滿發洩，網友像在看八卦一樣，「這是終於爆發了嗎？到底是假戲真做還是真戲假做啊！」

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