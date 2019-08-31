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脆樂團碰上小球！　「動手做明信片」成為宣傳期最療癒

▲▼脆樂團,小球。（圖／好多音樂提供）

▲脆樂團、小球跑宣傳期彼此遇見老朋友。（圖／好多音樂提供）

記者關韶文／台北報導

Crispy脆樂團歷經兩年半磨出新專輯《有多少光就有多少黑》，專輯概念是丁丁Skippy在生活中觀察到的細節及對生命的體會，「任何事物都有一體兩面。」兩人在誠品系列的巡演上表示，「這兩天突然發現，我們是『一體有好多面』。」

原來為了這張專輯，兩人的角色多重翻轉，製作人、詞曲創作、歌手、樂手、插畫家、策展人等等，加上宣傳期開始至今己工作連續18天沒有停過，Crispy脆樂團坦承：「感覺有點累累的，畢竟以前沒有這麼『操』過，這次的歌又比較難唱；但可以和大家分享我們的新歌，又覺得心裡甜甜的。」

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▲▼脆樂團,小球。（圖／好多音樂提供）

▲脆樂團舉辦巡迴音樂會。（圖／好多音樂提供）

日前通告碰到好友小球莊鵑瑛，三人坐下以「動手作明信片」一邊靜心聊天一邊互相加油打氣，雖然只有10多分鐘，可說是除了與樂迷碰面之外，宣傳期的最療癒行程。

此外，8月30日晚上Crispy脆樂團在敦南店展開第一場誠品音樂分享會，同時也公佈了接下來的「有多少光就有多少黑」三場專場演唱會開賣。9月4日將在好多咖啡開展，這也是他們第一次將出道以來所有插畫及創作故事做了總整理並且展出，現場還將有音樂互動裝置，期待與粉絲一起分享。

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