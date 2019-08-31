「校草級男星」騎偉士牌追風！　被拍5張正面照…女網友羞爆：受不了！

記者潘慧中／綜合報導

賀軍翔過往常在電視劇飾演校草等級的角色，2017年宣布已經登記結婚，並育有2歲女兒「美寶」，開始分享起婚後生活，平常除了工作、陪伴妻小，他仍會抽空和好友相聚，「上星期有一個傻瓜在颱風天說要兜風，於是我就成了另一個傻瓜！」一系列照片電得女網友臉紅心跳，「你這樣正面盯著我看受不了！」

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▲賀軍翔和男性友人出門追風去。（圖／翻攝自Facebook／賀軍翔）



照片中，可以看到賀軍翔戴上安全帽和墨鏡，身穿黑衣搭配牛仔破褲，一身勁裝騎著偉士牌機車直接上路，休息的時候，他和男性友人忍不住在路邊拍起照來，帥氣斜坐在機車上，手撐臉頰看向遠方，下秒拿掉安全帽，單腳踏上機車搞笑，「颱風天還是待在家吧！」

▲賀軍翔根本是超潮老爸！（圖／翻攝自Facebook／賀軍翔）



事實上，賀軍翔相當保護私生活，當初公開婚訊後的首度露面，他才害羞地甜誇妻子是很棒的人，他坦言老婆的確是初戀情人，中間分分合合，但他對她難以忘懷，「一直也沒其他對象，對我來講就是一個……跟她的感情非常好」，情纏13年終修成正果。

▲▼賀軍翔私生活低調又親民。（圖／翻攝自Facebook／賀軍翔）



賀軍翔平常如果沒有行程的話，他樂於待在家當奶爸，經常帶女兒到公園玩滑溜梯，好幾次都被婆媽粉絲們認出，聊起父女間的相處，他笑說女兒十分調皮，「我也有法寶反制，就是比她更調皮胡鬧，跟著逗她鬧她，往往最後都是女兒看得傻眼投降，我老婆也常虧我是淘氣老爸。」