勝利終於認罪！　炫耀對話曝光：我賺2億^^，社長也行

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利日前捲入經營的夜店burning sun事件，性招待、性買賣疑雲還未解開，他8月在被爆涉嫌海外賭博、非法換匯，在經過警方數小時的調查，他28日首度承認海外賭博，節目《演藝家中介》獨家曝光他當初的對話記錄，狂妄直呼「我賺了2億，社長可以賺更多的！」令人瞠目結舌。

▲勝利認罪海外非法賭博。（圖／CFP）



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▲梁鉉錫與勝利同夥賭博。（圖／CFP）



勝利上午28日現身首爾中央警察廳，接受智能犯罪隊的調查，經過12個小時後，他滿臉倦容邁出警局，面對記者追問「你承認涉嫌海外賭博、非法換匯嗎」，他僅回答「所有事實都跟警察說了」，爾後，警方公布他認罪海外賭博，但非法換匯一事，他否認到底。

▲勝利曾經炫耀「我賺了2億」。（圖／翻攝自KBS）



節目《演藝家中介》緊接著曝光他的對話記錄，勝利自信滿滿地喊著「我賺了2億^^（約台幣600萬元），代表（此處應是指梁鉉錫）也可以賺更多的，然後我常常來，所以會把錢藏在save bank裡，賺到的錢只能在Vegas（拉斯維加斯）裡使用，是我規定的！」從內容來看他明顯犯罪，且涉及非法換匯。

▲梁鉉錫與勝利同夥賭博。（圖／翻攝自KBS）



事實上，3月burning sun事件爆發時，便有媒體獨家揭露他涉嫌海外賭博，但他當時堅決否認，沒想到5個月之後翻盤，誠信掃地。而他與梁鉉錫一起涉及賭博，全案仍在調查中，梁鉉錫也在30日上午到案接受調查。