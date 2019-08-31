周曉涵躺床畫面「掉出超兇半球」！　邪惡視角吐舌…網暴動狂盯左下方

記者劉宜庭／綜合報導

周曉涵不只外表甜美，身材更是好得沒話說，經常和粉絲分享生活點滴的她，近來外出和一票閨蜜聚會，還和好姊妹們擠在同一張床上，畫面卻意外展露性感一面，令不少網友狂盯「左下角一條線」、紛紛暴動直呼太犯規了！

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▲周曉涵同時擁有甜美外型及火辣身材。（圖／翻攝自周曉涵臉書）



周曉涵28日曬出一張合照，開心寫道：「姐姐妹妹小聚會。」畫面中，女星茵芙、陶嫚曼及知名服裝設計師楊川儀也都在場。茵芙笑說，「聊了9個小時的話，還是聊不完啊啊啊！」字裡行間流露出閨蜜間超好感情，羨煞眾人。

▲周曉涵（右1）現身姊妹聚會，陶嫚曼（左1）、茵芙（左2）也都在場。（圖／翻攝自茵芙臉書）



一行人聚餐之餘，也不忘擠在一張床上拍照，不過，格外引人注意的是，周曉涵當天穿著細肩帶背心，躺在床上時，鏡頭從上往下拍攝，豐滿上圍頓時呼之欲出，不僅露出傲人事業線及半球形狀，內衣也若隱若現，俏皮吐舌的表情動作，更是讓網友直呼太犯規。

▲周曉涵與姊妹躺床畫面辣翻。（圖／翻攝自茵芙臉書）

▲周曉涵性感吐舌。（圖／翻攝自周曉涵臉書）



一系列邪惡視角PO網後，隨即引發網友暴動，同時也令不少人紛紛留言狂喊，「哇～都是美女耶」、「吐舌頭犯規哦」、「我也好想一起擠哈哈哈」、「是天堂！」意外掀起一陣熱議。