傅子純「一打五」吃不消　躺地求導演：讓我休息！

記者李欣容／台北報導

蔡昌憲、黃文星、傅子純在公視時代生活劇《苦力》中不打不相識，尤其傅子純打戲特別多，其中一場他一打五，從上午拍到下午，向導演李岳峰導演求饒，「我真的不行了。」

▲傅子純、黃文星（右）。（圖／公視提供）

傅子純飾演的清風具有正義感，礦災後主動對到碼頭求生的孤兒寡婦伸出援手，劇中他打戲特別多，坦言雖以前學過些拳腳功夫，但已經不如20幾歲時的身手，逞強之下手常扭到、腳脫臼，打一打就會聽到骨頭「叩」一聲，下戲後只能拖著腳走路。

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▲傅子純。（圖／公視提供）

最讓他印象深刻的是，其中一場他要一打五，「以前最多1個打3個，光1個人對5招，我一個人就要應付25招，其實是很可怕的。」拍攝當天，導演力求完美，這場打戲從上午打到下午，「到下午我全身軟腿了，本來設定腿要踢到對方胸部，到最後只能踢到對方膝蓋的高度，感覺像跑了500公尺障礙賽，又要打又要跑，完全上氣不接下氣。」

▲黃文星被誤認偷抱小孩。（圖／公視提供）

傅子純坦言，這是他拍戲以來第一次向導演求饒，「我真的不行了，可不可以讓我休息10分鐘！」然後就直接原地躺下。

除此之外，劇中遭女友背叛，敗光家產的黃文星，無言面對父母，落魄到碼頭做苦力，因為不習慣粗重工作，被同儕霸凌，他想到以前學生時代都是看到別人被霸凌，但很難插手幫忙，「因為對方都是10個人霸凌1個、如果我是葉問就能幫上忙了。」公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。

▲黃文星（右2）被霸凌。（圖／公視提供）