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金鐘54／《大集合》沒新意成入圍遺珠　胡瓜一句話點出評審口味

記者蕭雅玲／台北報導

瑪莉亞與Janet搭檔主持公視台語台《旺來西瓜先拚仙》，今（31日）首次進棚錄影，師父胡瓜（瓜哥）也現身攝影棚探班，日前師徒主持《歡樂智多星》才入圍金鐘綜藝節目主持人獎，但備受矚目的《綜藝大集合》卻沒能三度入圍，對此胡瓜表示：「台灣觀眾對我很好，得不得獎其次，有機會參與盛會榮幸。」

▲▼胡瓜、瑪莉亞、Janet。（圖／公視台語台提供）

▲瑪莉亞與Janet搭檔主持，胡瓜特地抽空探班。（圖／公視台語台提供）

胡瓜表示，金鐘獎是演藝圈盛事，每年都可在頒獎典禮看到許久不見的老朋友，除了支持外他也語重心長說：「大家常常探討金鐘要不要讓外片加入？就像金馬今年碰到外片不來，很擔心四小時怎麼頒，就算所有國片都入圍了也頒不了四小時。」電影圈面臨這樣的問題，他認為電視圈要更團結，「要多做節目，讓入圍量更多，不要讓評審每年都陷入長考問題。」

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入圍名單公布當天，評審透露有些節目與去年差不多，所以沒能入圍，對此他也說：「評審想看新鮮，所以斷掉、不見的節目才會入圍，但我們做節目是為商業立場考量，希望收視率長紅，做20年收視第一，節目才會愈做愈久，而這就是商業與評價兩方達到平衡的困難。」

兒子胡釋安戲劇類新進演員獎，在名單公布當天，他也跟兒子說：「你這年齡付出比得到重要，所以應加緊腳步學習」，他也謝謝評審團肯定他，對兒子來講就是個動力。

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金鐘, 金鐘獎, 胡適安, 胡瓜, 瑪莉亞, Janet胡瓜

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