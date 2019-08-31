蔡阿嘎被通知「繼承2.2億元」！收這封email一夕發大財　超爽放話買YouTube

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber長青樹蔡阿嘎31日近日突然成了「750萬美金」的繼承人，金額折合成台幣約2.2億，一夕之間成為富豪讓他興奮大喊：「太爽了啦！」揚言要砸錢直接把YouTube買下來，不過話鋒一轉他改口：「騙鬼喔！」揭開一夜暴富的真相。

▲蔡阿嘎發大財！被通知繼承新台幣2.2億。（圖／取自蔡阿嘎臉書）

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蔡阿嘎在29日收到一封簡體字email，文內語序明顯不順，顯然是用翻譯軟體拼湊而成，雖然某些段落主詞、受詞錯亂，但大約可以看出寄件者想表達的意思。寄件者是一名叫做羅伯特安德森的律師，他自稱有位客戶去世了，留下750萬美金的現金遺產。

然而羅伯特在信中表示，客戶沒有家人也沒有繼承者，最後如果這筆錢沒有人認領將會納入銀行，而他之所以聯絡蔡阿嘎，是因為發現蔡阿嘎和死者有相同的姓氏，他可以將蔡阿嘎列為受益人，以逝者近親的身分領取遺產。

▲▼結果根本一場騙局。（圖／取自蔡阿嘎臉書）

羅伯特還特別強調，作為逝者的律師，有權決定誰是這筆錢的受益人，更保證這是100%合法的，最後他告訴蔡阿嘎，如果有趣並且信任信件內容，可以立即與他聯繫，這筆錢入帳後，雙方五五分帳，各拿50%，但他也說如果對此事不感興趣或認為這是場騙局，請不要回覆，煞有其事的寫法，似乎想要取信於收件者。

蔡阿嘎公開完整信件內容提醒大眾，這很明顯是場騙局，網友也吐槽詐騙集團很不用心，「詐騙文還在用網路翻譯！」也有網友戲稱，現在的詐騙招數推陳出新，「詐騙也需要創意，需要不停想新梗（應為哏）！」其實仔細看這封信的問題不只一點點，其中750萬美元不是寫7,500,000而是寫成7.500,000，如此不嚴謹怎麼看都是詐騙無誤。

●ETtoday提醒您，詐騙手法日益新，你我務必要小心！