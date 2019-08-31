結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以為單身

記者林奕如／台北報導

台視八點檔《生生世世》歷經9個月拍攝殺青，女主角米可白拍攝跌落山谷戲時，一跳落地姿勢不正確，脖子、左半邊身體不能動，去醫院檢查又感染流感，嚴重到變肺炎，她一拍戲只顧工作，也避答老公狀況，還被方文琳透露超好約，半夜吃麻辣鍋沒問題「以為她單身」，被問婚姻狀況，米可白忙說：「還在啦！」

▲《生生世世》殺青酒。薛仕淩、林雨宣、米可白、曾子益（圖／台視提供）

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該劇主要演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、薛仕凌、曾子益與方大緯開心出席殺青宴，眾人直呼終於拍完了，如釋重負感覺，拍的時間真的像劇名一樣。米可白戲份重壓力大，工作人員計算總共拍了1千多個場次，她身體狀況到後期變差，一到半夜就過敏，「到後期覺得大家都在進步，自己跟不上，導演還帶我到公園開導，自己有時躲在更衣間落淚。」

▲米可白被眾人爆料偽單身。（圖／台視提供）

她全心在工作「只跟劇本做朋友」，直率表示：「我都34歲了，還能演女主角，我當然要好好把握！」下了戲被約聚餐到半夜也可以，眾人透露以為她單身，她結婚約5年老公幾乎神隱，近幾年沒有合體出席公開場合，臉書甚至沒有合照，被問如何維持感情？她避答：「還好吧。」至於生小孩計畫，她也說，沒有特別期限，讓人疑惑婚姻生變，曾子益忙救火，「沒有啦！之前她得流感人家，經紀人說老公在身旁照顧了，想探病也沒機會。」

▲林雨宣（前排左起）、林嘉俐、方文琳、米可白。薛仕淩（後排左起）、阿龐、曾子益、方大緯。（圖／台視提供）

薛仕凌第一次拍台語八點檔，流利台語讓人驚艷，拍此戲時，他同步在軋戲，長達2個月每天只睡4、5小時，體力負荷大，他感謝劇中演員幫助，讓他切換角色不卡卡。他劇中角色陰鬱、閉俗，必且有複雜感情線，他形容角色是大家「永遠的備胎」，並透露在劇中也有「床戲」，他幽默表示：「因為身體不太好，所以常躺在床上」。

林嘉俐和阿龐飾演夫妻，阿龐劇中要選舉，因而遭起底過去黑歷史，她笑說看劇本常有看到新聞事件的感覺。最大挑戰就是和阿龐的床戲，她笑說：「我的角色專心助產工作，性生活不需要，他常常求歡，被我拒絕，所以老公就外遇了。」兩人也因為認識很久一直笑場。林雨宣飾演由愛生恨的女孩，耍小心機想要愛人關注，難度挑戰大。

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