記者劉宜庭／綜合報導

香港女星鍾麗緹出道20多年，雖然已經48歲，又是三個小孩的媽媽，但保養得宜的她，不僅保有緊緻肌膚，身材也依舊凹凸有致，讓人稱羨。她和第一任老外老公所生的混血女兒Yasmine（張敏鈞）已經21歲，遺傳到媽媽的美人基因，30日曬出一系列美照，不但驚豔眾人，甚至登上微博熱搜榜上，意外掀起一陣熱議。

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▲鍾麗緹共育有3名寶貝女兒。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）



▲鍾麗緹2016年再婚，嫁給第三任丈夫張倫碩。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

21歲Yasmine是鍾麗緹的大女兒，有著一張立體混血面孔，更遺傳了媽媽的好身材，每每在社群網站分享生活近照，總會散發出女神般的氣場，羨煞眾人。此外，她也經常上傳自彈自唱的影片，展現獨特磁性嗓音，獲得不少粉絲好評。

▲21歲Yasmine是鍾麗緹的大女兒。（圖／翻攝自微博／Yasmine張敏鈞）



▲Yasmine擁有混血立體五官。（圖／翻攝自微博／Yasmine張敏鈞）



格外引人注意的是，Yasmine於30日曬出一系列美照，穿著深V上衣入鏡，除了對著鏡頭露出甜美笑容，一微微彎腰，更是讓傲人上圍及事業線若隱若現，小露性感一面，被讚完全不輸當年的鍾麗緹。畫面不僅登上微博熱搜榜，同時也引來網友暴動留言狂讚，「笑容很美」、「可以出道了」、「眉眼之間跟媽媽好像」，在網路上引發熱烈討論。

▲Yasmine彎腰小露性感。（圖／翻攝自微博／Yasmine張敏鈞）