網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

記者潘慧中／綜合報導

王思佳和其他女孩一樣熱愛網購，但難免也有踩雷的時候，她透露有次趁打折季購入小可愛，一開始誤挑成UK4的尺寸，重新下訂單買了UK6，結果打開包裹一比對這2件衣服，她整個人忍不住動怒大喊：「到底差在哪裡啦？！」

▲王思佳一開始買成UK4。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



王思佳最近在《單身行不行》透露，有次半夜上網買衣服不小心下錯訂單，下身買UK6、上身卻買成UK4，低胸小可愛小到像學齡前兒童在穿的衣服，「我說Excuse me?這是什麼啊？！」心想再把UK6買回來就好。

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▲▼UK4已經很小件了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



結果收到UK6的包裹時，王思佳再度崩潰了，「UK6跟UK4差在哪裡？！我打開來我就生氣了！我就說怎麼又寄UK4給我？打開來不對啊，是UK6。」接著，她翻出之前買的UK4，一比對卻沒有太大落差，「到底差在哪裡啦？！麻豆穿就不是這樣，為什麼我UK6只有這樣？」

▲▼重新買來的UK6讓王思佳更困惑了。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



王思佳檢查了半天，越來越覺得不對勁，「照這樣買要買UK12！」但她決定捨棄這件小可愛了，「我總不能把4、6、8、12都買回家吧？！就為了比出它到底哪裡不一樣？！」她還異想天開地說：「不然我把這兩件車在一起，我覺得會好一點～。」

▲王思佳比對UK4和UK6。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

