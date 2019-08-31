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網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼童星出身，新一代「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya）曾傳出與「小蜘蛛」湯姆霍蘭德（Tom Holland）假戲真做，不過兩人已澄清只是朋友。不過贊達亞的對象似乎另有其人，就是與她在影集《高校十八禁》合作的22歲澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）。

▲▼新一代「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya）與22歲澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）爆出戀情，兩人合作影集《高校十八禁》。（圖／CFP）

▲新一代「蜘蛛女」贊達亞（左）與雅各艾洛迪（右）爆出戀情，兩人在影集《高校十八禁》合作。（圖／CFP）

IG上一名網友PO出自己雅典衛城的觀光照，並抱怨遊客太多說道：「真是的，就不是讓我一個人入鏡。」然而他卻沒認出，和自己一同入鏡的，正是贊達亞和雅各艾洛迪！這篇貼文立刻引起網友朝聖，照片中兩人穿著就像一般觀光客，並沒有因為是明星就多加掩飾。

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▲▼網友在雅典衛城拍觀光照，意外曝光贊達亞（Zendaya）和雅各艾洛迪（Jacob Elordi）的戀情。（圖／翻攝自IG）

▲網友在雅典衛城拍觀光照，意外拍下贊達亞和雅各艾洛迪一起度假。（圖／翻攝自IG）

這張照片也讓贊達亞和雅各艾洛迪「約會」的傳言浮上檯面，兩人在影集《高校十八禁》合作，劇中的角色雖然針鋒相對，但現實生活中看來卻是關係匪淺。不過對於約會一說，雙方目前都沒有回應。

▲▼《蜘蛛人：離家日》洛杉磯首映會，湯姆霍蘭德、傑克葛倫霍、贊達亞、山繆傑克森。（圖／索尼影業提供）

▲贊達亞（右）因演出「蜘蛛女」，曾與湯姆霍蘭德（左）傳出假戲真做。（圖／索尼影業提供）

贊達亞在接下「蜘蛛女」角色後，多次與湯姆霍蘭德傳出假戲真做，但男方已經否認傳聞。雅各艾洛迪則在《高校十八禁》飾演花花公子奈特（Nate），身高193公分的他高大帥氣，曾與合作《親親小站》女主角喬伊金（Joey King）相戀，之後也與模特兒凱莉花兒（Cari Flowers）爆出緋聞，戲外也是超強放電機。

★圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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