華莎機場露出內褲！　超狂時尚「前5名新聞她包下」韓轟動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團MAMAMOO華莎穿著走在時尚尖端，每每現身頒獎典禮或者機場的打扮都會引起話題，繼上次以行動對NO BRA（不穿胸罩）表示支持，沒穿內衣現身機場後，她30日再度穿著露出內褲褲頭的打扮，與團體前往俄羅斯開唱，超狂的機場時尚立刻引起轟動，正反評價不一，有人認為很美，也有人認為不合適。

▲▼華莎30日機場時尚引起討論。（圖／翻攝自heraldcorp、Newsen）



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華莎30日下午與成員出發俄羅斯參加「K-CONTENT」拼盤演唱會，黑色漁夫帽及口罩遮住五官，但她的穿著相當搶眼，紅色短版長袖露出腰間，牛仔褲拉鍊敞開，大膽露出裡面的黑色內褲，她一下車變成了攝影的焦點，韓網同時掀起熱烈討論。

▲華莎機場時尚引起轟動，Naver前5名娛樂新聞她包下。（圖／翻攝自Naver）



由於「褲頭時尚」幾乎都是男生嘗試，南韓風氣偏保守，華莎將牛仔褲拉鍊敞開、露出內褲，此舉引來正反評價，Naver娛樂新聞版面前5名都在討論她的機場時尚，多半稱讚她「「滿美的啊」、「是她的風格，沒差吧」、「裡面有穿褲子啊，哪有問題」、「很好地消化啦，滿適合她的」，但也有人認為「辣眼睛」、「在機場不該這樣穿」。

▲華莎的穿著打扮一直以來都是焦點。（圖／CFP）

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