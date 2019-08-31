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《聲林》唱將新秀被讚爆！　蕭敬騰：好想抓她缺點

▲▼劉思延。（圖／萊恩媒體集團提供）

▲劉思延參加《聲林之王2》。（圖／萊恩媒體集團提供）

記者關韶文／台北報導

《聲林之王2》如火如荼熱播中，來自馬來西亞的暖聲新人Suzanne劉思延勢如破竹，以改編偶像周杰倫的《彩虹》驚艷全場，成功獲得評審導師們的青睞，擔任首席導師的金曲歌王蕭敬騰對Suzanne劉思延無破綻表現，語出驚人的放話：「期待劉思延之後的表現，我好想抓到她的缺點。」

踏入《聲林之王2》這座夢想森林，Suzanne劉思延的代表動物為馬來西亞的國鳥「馬來犀鳥」，馬來犀鳥的嘴堅硬如盔甲、外型似犀牛角，卻有著重視「愛」、「為愛而生、為愛而死」的獨特習性。

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劉思延參與過《中國好聲音》及《The Voice》等歌唱選秀節目而被貼上「戰將」標籤，但其實內心出發點只是因為對於唱歌的熱愛。Suzanne劉思延歌唱表現亮眼，成功獲得摘下面具機會，被飛行導師陶晶瑩認出後驚喜爆料：「我們家最近都一直在聽妳的歌！」

在長達17個小時堪稱馬拉松式的首次錄影宣告收工，踏出攝影棚已是隔日白天，Suzanne劉思延精神仍亢奮的竟提議要去KTV續攤唱個過癮，一直都聽說台灣KTV美食很厲害，一進包廂就很內行的指名要吃牛肉麵、水餃、滷味拼盤及臭豆腐等台味，吃完最接地氣的「早餐」之後，Suzanne劉思延一連串點了金曲歌后江蕙的經典歌單烙台語，以及創作型男李友廷的歌曲，向《聲林》前輩致敬期許自己也能在《聲林》脫穎而出，用好歌聲感動觀眾。

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