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李國毅看完《靈異街》結局突掏紅包　打開一看…大文掩面淚崩！

記者李欣容／台北報導

《靈異街11號》昨（30日）播出完結篇，李國毅、大文與近300位粉絲一同觀看，最後他更送大文紅包，裡面是親筆寫下對大文的祝福與感謝。

▲▼ 李國毅親筆寫下送給大文的紅包 。（圖／LINE TV提供）

▲▼ 李國毅親筆寫下送給大文的紅包 。（圖／LINE TV提供）

▲李國毅親筆寫信送給大文。（圖／LINE TV提供）

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李國毅在看完結局後，掏出了紅包，象徵老闆發薪水，但裡面是一封親筆信，寫著：「大文，掛滿勞力士，去杜拜都不是夢，你是無可取代的…重量，好重，但卻好幸福，謝謝朵朵、謝謝大文，好險有你。」內容好笑又感動，展現兩人因戲培養出的好交情。

《靈異街11號》故事圍繞著愛要及時，不留遺憾，李國毅看完結局後也分享：「我演完這部戲好像變了一個人，更喜歡待在家裡，陪家人，打掃家裡，變得很居家，也勇敢對身邊的人說愛。」大文則說：「我拍完戲後變溫柔了，因為你不會知道你面對的人，對方會不會是非常需要這個溫柔對待的時刻。」

▲▼ 李國毅親筆寫下送給大文的紅包 。（圖／LINE TV提供）

▲李國毅在結局中終於看到父親靈魂。（圖／LINE TV提供）

故事一開始李國毅在黑幫械鬥中死而復生，有了陰陽眼，卻同時得知爸爸過世消息，來不及向他道別，成為他的遺憾，最後一集中，他終於見到爸爸（太保 飾）的靈魂，還反爸爸：「你有愛我嗎？」太保回覆：「當然愛你。」不少網友都分享這是「史上最催淚」橋段。

▲▼ 李國毅親筆寫下送給大文的紅包 。（圖／LINE TV提供）

▲李國毅、簡嫚書在靈堂吃米粉。（圖／LINE TV提供）

太保為了演出這角色，在開拍之前與主角故事原型「小冬瓜」郭憲鴻請教他們父子之間的相處，更讚初次合作的李國毅潛力無窮。

而故事最後李國毅與簡嫚書的感情也有了發展，兩人在靈堂前吃著米粉湯，認證彼此是好朋友，還相約一起去看電影，李國毅說：「我特別喜歡這種告白，很生活，很像真的有像阿海與盛音的男女生會做的事情，比起轟轟烈烈，這留白我很喜歡。」

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關鍵字

李國毅, 靈異街11號, 簡嫚書, 大文, 太保

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