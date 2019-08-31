ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林志玲AKIRA央視合體「陸網友氣炸抵制」　爆節目單上名字消失了！

記者李玟儀／綜合報導

女星林志玲和「EXILE放浪兄弟」的AKIRA結婚後合體機會不多，日前傳出將在9月首度合體，外傳可能在大陸央視的中秋晚會合體演出，卻因為AKIRA的日本籍身分遭網友抵制，夫婦合體會不會有變數目前尚無法得知。

▲AKIRA曬13秒流利中文。（圖／翻攝自Facebook／林志玲、AKIRA）

▲AKIRA、林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲、AKIRA）

請繼續往下閱讀...

日前央視新聞的官方微博上列出中秋晚會的明星陣容，包括劉濤、黃曉明、楊穎（Angelababy）、張靚穎、易烊千璽、李宇春、歐陽娜娜、梁靜茹等人，其中更特別標明「林志玲&黑澤良平夫婦」，格外引人注目。

▲▼網友意見。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友意見。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友意見。（圖／翻攝自微博）

不過這份名單卻引發爭議，大陸網友留言「銘記歷史，不忘國恥，拒絕日本人參加中秋晚會」、「抵制日本人上中秋晚會」、「拒絕日本人進中華民族傳統節日」，沒想到在那之後，公開的節目單中林志玲與AKIRA的名字消失了。對此，據《中國時報》報導，林志玲經紀人表示，「以節目官方統一宣布的為主。」

▲▼網友意見。（圖／翻攝自微博）

▲網友意見。（圖／翻攝自微博）

雖然有大陸網友持反對意見，但也有網友認為時代在進步，思想應該也要跟著前進，「我們要銘記歷史，而不是發酵仇恨。」網友認為央視中秋晚會是對世界宣傳的機會，應該要廣邀世界外籍人士共襄盛舉，「成天說大國風範，心胸開闊點不好嗎？」

推薦閱讀

汐止勇警殉職..YouTuber阿傑悲「他是我好友」　忍怒火：人就這樣消失了

汐止勇警殉職..YouTuber阿傑悲「他是我好友」　忍怒火：人就這樣消失了

周杰倫報喜！宣布「18天後有大事」　粉絲苦等1年忍到想哭：終於啊

周杰倫報喜！宣布「18天後有大事」　粉絲苦等1年忍到想哭：終於啊

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

真離婚了？黃曉明、Baby合體「夫婦」稱謂消失　「編輯前後截圖」露餡

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

演藝圈殘酷「階級潛規則」　綜藝咖被看不起..經紀人諷：不要跟小甜甜走太近

演藝圈殘酷「階級潛規則」　綜藝咖被看不起..經紀人諷：不要跟小甜甜走太近

川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！

川航駕駛艙玻璃爆裂「副機長吸出窗外」　95秒驚悚電影畫面曝光！

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

起底「吳亦凡正妹新歡」是鹿晗女友學妹！秘戀證據曝光　「皮卡丘」曖昧傳情

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

網爆「范冰冰在南京生了」　好友3天前的合照變鐵證！

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志玲, AKIRA

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了
  2. X1車俊昊「被抓包對嘴唱卻沒開口」　特寫鏡頭露陷..網揪細節驚：他在幹嘛？
  3. BY2出道11年「維持相同站姿」藏原因！　親曝「先天身體缺陷」惹心疼
  4. 華莎機場露出內褲！　超狂時尚「前5名新聞她包下」韓轟動
  5. 《聲林》唱將新秀被讚爆！　蕭敬騰：好想抓她缺點
  6. 獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼
  7. 李國毅看完《靈異街》結局突掏紅包　打開一看…大文掩面淚崩！
  8. 林志玲AKIRA央視合體「陸網友氣炸抵制」　爆節目單上名字消失了！
  9. 馬思純周冬雨盜圖慘遭「閃電俠」抓包　賠罪送「新梗圖」網笑：快揍她！
  10. 歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366