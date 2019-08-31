林志玲AKIRA央視合體「陸網友氣炸抵制」　爆節目單上名字消失了！

記者李玟儀／綜合報導

女星林志玲和「EXILE放浪兄弟」的AKIRA結婚後合體機會不多，日前傳出將在9月首度合體，外傳可能在大陸央視的中秋晚會合體演出，卻因為AKIRA的日本籍身分遭網友抵制，夫婦合體會不會有變數目前尚無法得知。

▲AKIRA、林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲、AKIRA）

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日前央視新聞的官方微博上列出中秋晚會的明星陣容，包括劉濤、黃曉明、楊穎（Angelababy）、張靚穎、易烊千璽、李宇春、歐陽娜娜、梁靜茹等人，其中更特別標明「林志玲&黑澤良平夫婦」，格外引人注目。

▲▼網友意見。（圖／翻攝自微博）

不過這份名單卻引發爭議，大陸網友留言「銘記歷史，不忘國恥，拒絕日本人參加中秋晚會」、「抵制日本人上中秋晚會」、「拒絕日本人進中華民族傳統節日」，沒想到在那之後，公開的節目單中林志玲與AKIRA的名字消失了。對此，據《中國時報》報導，林志玲經紀人表示，「以節目官方統一宣布的為主。」

▲網友意見。（圖／翻攝自微博）

雖然有大陸網友持反對意見，但也有網友認為時代在進步，思想應該也要跟著前進，「我們要銘記歷史，而不是發酵仇恨。」網友認為央視中秋晚會是對世界宣傳的機會，應該要廣邀世界外籍人士共襄盛舉，「成天說大國風範，心胸開闊點不好嗎？」