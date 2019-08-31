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X1車俊昊「被抓包對嘴唱卻沒開口」　特寫鏡頭露陷..網揪細節驚：他在幹嘛？

記者古靜兒／綜合報導

南韓大勢新男團X1於27日在高尺巨蛋舉辦出道演唱會，為粉絲帶來出道迷你專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》的歌曲，雖然演唱會現場氣氛高漲，但卻有眼尖的粉絲發現，成員之一車俊昊在他負責演唱的部分時似乎忘了開嘴巴，對嘴嫌疑引起一番熱議。

▲X1出道演唱會上傳出車俊昊對嘴嫌疑。（圖／翻攝自Twitter／X1）

▲X1出道演唱會也有在VLIVE上全程直播。（圖／翻攝自Twitter／X1）

X1出道之際就深陷節目票數作假風波，但依舊按照規定計劃的日期出道，當天除了售票出道演唱會能夠讓粉絲到現場，一睹偶像風采外，也有在VLIVE官方頻道上全程直播，讓未成功購票的粉絲可以一起享受表演。

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▲X1出道演唱會上傳出車俊昊對嘴嫌疑。（圖／翻攝自Twitter／X1）

▲X1出道演唱會上傳出車俊昊對嘴嫌疑。（圖／翻攝自Youtube／M-net KPOP）

當天成員們在演唱抒情歌曲《I'm Here For You》時，被眼尖粉絲發現出現在直播鏡頭上的車俊昊似乎忘了開嘴巴，演唱自己的部分，由於是現場直播，畫面來不及被切掉，因此當下的畫面被粉絲錄下並轉發到推特上，震驚許多網友：「連自己的part都不知道」、「抒情歌還對嘴的嗎」、「其他人在熱唱他在幹嘛？」但也有網友認為，不清楚實際情況不要妄下定論。

▲X1出道演唱會上傳出車俊昊對嘴嫌疑。（圖／翻攝自Twitter／X1）

▲X1出道演唱會之後重新上傳新的表演影片。（圖／翻攝自Youtube／M-net KPOP）

MNET和VLIVE已緊急將該影片下架，在之後上傳的演唱會表演片段也將該演唱畫面切成遠景，但粉絲不免懷疑，成員是否真的還沒完全熟悉自己的歌曲，就趕鴨子上架般出道。雖然屢爆負面新聞，但X1卻在音源上曬出亮眼成績，根據南韓最大銷量榜之一的Hanteo計算，X1的出道專輯在發行當日就賣出26萬8000張，打破了前輩Wanna One保持的紀錄。

▲X1在節目上表演《I'm Here For You》時，明顯發現該段落的確是車俊昊的演唱部分（影片約4:30開始）。（翻攝自Youtube／M-net KPOP）

▲官方之後上傳的演唱會表演舞台，已將車俊昊演唱的部分切成遠景（影片約3:40開始）。（翻攝自Youtube／M-net KPOP）

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