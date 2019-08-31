獨／謝忻遭爆和阿翔「8年愛結晶」真相曝光！她不捨好友毀12年努力：很心疼

記者林彥君／專訪

謝忻和阿翔在6月爆出婚外情後，鬧得沸沸揚揚，更傳出希朵花藝設計是兩人合資8年的「愛的結晶」，謝忻在8月21日首度露面的記者會上也出現該花店的盆栽擺飾，對此正牌花店老闆鄭名恩向《ETtoday星光雲》表示並非外界傳聞，「我和謝忻是朋友，她來店裡找我們很正常，她喜歡花草，這裡的空間讓她感到放鬆。」

▲謝忻在8月21日對外說明。（圖／記者張一中攝）

對於爆出謝忻開店在花藝間傳開，鄭名恩苦笑說：「是在靈界傳開的嗎？」該花店在事件後推出「羈絆」及「友誼藏唇」的花束，貼文分別寫上「輕輕地一吻，在唇齒的邊際，跨越友誼的那條線。」與「烏雲過後，會是天晴亦或大雨？別怕，有我為妳撐傘，無論晴雨。」等敘述，呼應了被拍及阿翔老婆Grace發文的時事哏。對此鄭名恩解釋：「謝忻是我們的朋友，用花藝創作支持她！」

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▲希朵花藝設計的花束命名。（圖／翻攝自Facebook／希朵花藝設計）

鄭名恩說她和謝忻是在4年前謝忻到店裡拍攝節目相識，鄭名恩回憶當時養了3隻狗，其中一隻狗狗命危在加護病房觀察，謝忻得知後在錄影空檔不斷安慰她，讓鄭名恩覺得很窩心，「謝忻做完花藝準備離開，她踏出門大概5分鐘又再折返，她衝向我、擁抱我，那是一種很扎實的擁抱，要我加油、鼓勵我狗狗一定可以撐下去。」

▲鄭名恩側拍謝忻。（圖／鄭名恩提供）

相隔一周後，狗狗出院了，鄭名恩想和謝忻道謝，於是在謝忻粉絲頁留言：「狗狗康復了，謝謝妳的擁抱，真的好溫暖。」從此她和謝忻變成好朋友，兩人會一起到物資貧乏、偏遠的流浪動物收容處做志工，齊心協力清理環境，餵食狗狗及陪伴玩耍，鄭名恩說私下的謝忻沒有架子，「她會和動物聊天，就像對小孩一般的互動。」

▲謝忻的記者會上，出現該花店的盆栽。（圖／記者張一中攝）

鄭名恩笑說從未和謝忻唱過歌，因為謝忻告訴她：「只要我拿著麥克風，就想講話、控制全場。」謝忻對「麥克風」有種執著，對於謝忻做錯事被外界指責，鄭名恩知道她非常享受在演藝工作中，心疼地說：「謝忻主持外景12年這麼努力，不能因為她做錯事，抹滅了她在工作上的表現。」