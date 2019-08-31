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BY2出道11年「維持相同站姿」藏原因！　親曝「先天身體缺陷」惹心疼

記者劉宜庭／綜合報導

雙胞胎女團BY2自學生時期起，就開始在演藝圈闖蕩，日前參加大陸選秀節目《明日之子3》，回到選手身分，力拚「重新出道」，姊妹倆表現大獲好評，精湛唱跳實力更是有目共睹，就連在節目上的「站姿」，也成為外界關注焦點之一，意外掀起一陣熱議。

▲BY2常擺出雙腿交叉的站姿。（圖／翻攝自BY2微博）

▲BY2出道11年。（圖／翻攝自BY2微博）

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BY2參加《明日之子3》後引起不少話題，最後奪下第3名成績，期間，姊妹倆在鏡頭前同樣擺出的「交叉站姿」，也意外掀起網友熱議。一名網友留言表示，「BY2永遠交叉腿站立本來是我看《明日之子》一直納悶的問題，後來才發現原來是為了掩蓋O型腿這個缺陷。」

▲BY2參加《明日之子3》，站姿意外掀起話題。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲BY2參加《明日之子3》，站姿意外掀起話題。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲BY2日前參加《明日之子3》，站姿意外掀起話題。（圖／翻攝自騰訊視頻）

事實上，早在2012年參加《舞林大會》時，評審金星就曾注意到BY2的獨特站姿，當時姊妹倆吐露其中原因，「是因為腳沒辦法打（直），就是不像一般人這麼直，所以我們就是會交叉站。」

▲BY2常擺出雙腿交叉的站姿。（圖／翻攝自BY2臉書）

▲BY2常擺出雙腿交叉的站姿。（圖／翻攝自BY2臉書）

▲BY2常擺出雙腿交叉的站姿。（圖／翻攝自BY2臉書）

金星表示，「她們倆很聰明，很會彌補自己的不足。」當時，一旁的主持人則開玩笑說，「掩飾得這麼好的一個缺陷就被你一點、點破了。」不過，面對主持人好奇，是否上場前有說好，一跳完舞受訪就要變回交叉站姿？BY2則回答，「從小就習慣了，因為媽媽生我們就是這樣子。」

▲BY2常擺出雙腿交叉的站姿。（圖／翻攝自BY2臉書）

▲BY2常擺出雙腿交叉的站姿。（圖／翻攝自BY2臉書）

▲BY2坦言腳沒辦法像一般人一樣打得很直。（圖／翻攝自BY2臉書）

也正因為如此，BY2出道11年以來，幾乎都維持同個交叉站姿，如今又因為參加節目，成為眾人熱議話題，背後原因也令不少網友佩服表示，「好勵志」、「她們真的超注意細節」、「真的好敬業」、「加油，非常努力的兩姊妹」、「莫名心疼」。

▼金星發現BY2站姿背後原因。（約7分開始）（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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