歐陽妮妮崩潰哭了！　「真的很可怕還騙我」慘叫聲全錄…路人都在笑

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮自從《腦波小姐》殺青後，開始當起YouTube拍攝影片記錄生活，她日前上傳「給娣娣生日驚喜之上海迪士尼」的影片中，沒想到玩到一半，她突然崩潰大哭：「她們說很不可怕，然後我第二次上去的時候我就嚇死！」

▲歐陽妮妮之前飛往上海給妹妹生日驚喜。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）



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歐陽妮妮日前特地飛往上海迪士尼，為的就是替寶貝妹妹歐陽娣娣慶祝15歲生日，結果其中一個遊樂設施玩到一半，坐在前排的她突然崩潰慘叫，對比後排興奮舉起雙手的妹妹，她似乎真的嚇壞了。

▲歐陽妮妮玩遊樂設施玩到崩潰哭了。（圖／翻攝自YouTube／Nini Ou-yang 歐陽妮妮）



一離開那裡，歐陽娣娣忍不住瘋狂吐槽：「（她）剛剛坐到第2次的時候就開始哭了！」此時，歐陽妮妮眼泛淚光委屈地說：「剛剛就說我不要坐！」妹妹接著得意笑回：「我們都把她忽悠上去了。」她無奈地說一上去才發現超可怕，然後就開始哭了，甚至開玩笑直喊要回家，「剛剛路人都在笑我。」

▲▼歐陽妮妮被妹妹吐槽。（圖／翻攝自YouTube／Nini Ou-yang 歐陽妮妮）



影片上傳後，歐陽妮妮在Instagram限時動態說：「愛哭哭是我，還騙我上去玩…妹妹也在笑我…真的很可怕！」最後，她甚至PO出該遊樂設施的照片提醒網友，「跟大家說，把我弄哭的就是這個，不是開玩笑的離心力，怕的人千萬別試！」