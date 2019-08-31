搭公車聊天被嫌吵！　五熊丟垃圾譏笑「才160幾公分」…男學生難過低頭

記者劉宜庭／綜合報導

女星五熊（蔡宜臻）外型亮麗，同時擁有流利口條，也因此成為許多綜藝節目的常客。在螢光幕前總以甜美、氣質笑容亮相的她，近來卻自爆學生時期「8＋9」的荒唐黑歷史，除了曾在公車上嘲笑他人短小身高，還曾和男同學吵架吵到互甩巴掌！

▲五熊自爆求學時荒唐經歷。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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在節目《小明星大跟班》上，五熊找來認識17年的高中同學小葵，一起在鏡頭前回顧過去做過的荒唐事。雙方過去一同就讀華岡藝校，某次和一票好友搭公車聊天時，被一名文化大學的男學生嫌吵，對方回頭瞪了他們一眼說，「你們很吵耶！」

五熊指出，對方瞪完後其實還有回頭罵他們，當下她一開始先是愣住，所有人也都安靜互看，由於當時穿著學校制服，怕被記過，所以沒有上前跟對方吵架。於是，她和好友們就開始在後排碎念：「兇什麼東西，有什麼好兇的…。」不過對方仍頻頻回頭看，讓她開始有點生氣，便掏出口袋中的衛生紙、糖果紙屑等垃圾，往對方頭上猛丟。

▲五熊搭車聊天被男大生嫌吵怒瞪，下秒拿出口袋垃圾往對方身上丟。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



「開始丟他之後，大家就覺得很好玩，所以我們是後面一群人開始一直丟他。」五熊透露，後來到站要下車的時候，「他站起來，我就看著他大笑，因為他才160幾公分而已，我就說『你在那邊兇什麼！』我就一直笑他，然後他就很難過地低著頭趕快衝下車。」一番經歷讓主持人Sandy（吳姍儒）直喊，「欺負人餒。」吳宗憲也驚呼，「她傷人傷到人家尊嚴耶。」

▲五熊嘲笑男大生，讓對方難過低頭衝下車。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

不僅如此，五熊也自爆，過去跟男同學吵架時，常會動手呼對方巴掌，有次甚至吵到互打巴掌，隔天她氣得帶防狼噴霧劑往對方臉上噴，「後來他就再也不敢惹我了。」此外，也有一次她跟人吵架，吵到自己氣喘病發作。

不過，節目播出後，不少網友留言反應，「五熊的行為超級糟糕，公車上大聲喧嚷，被人家糾正還丟人家垃圾，取笑別人身高，真的是太妹」、「在公車上講話大聲真的很沒道德別人想休息也不行」、「五熊這根本就垃圾行為，怎麼好意思在節目上說？」不過，五熊也有在節目上強調，後來自己信主、成為基督徒之後，就有改很多了。

▲部分網友反應。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▼五熊自爆求學時荒唐經歷（約39：36起）。（影片／取自YouTube／我愛小明星大跟班，如遭刪除請見諒。）