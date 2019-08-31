郭采潔「換新髮型」PO正臉近況照！　兩頰凹陷激瘦…網看傻：差點認不出

記者潘慧中／綜合報導

郭采潔出道多年，最初從歌手出道，當時頂著清純長髮，至今仍讓人印象深刻，之後轉戰影視圈，大多以俐落短髮亮相，沒想到，她最近再度換了新髮型，改以龐克頭入鏡，釣出一排粉絲留言驚呼：「怎麼像換個人似的？！」

▲▼郭采潔近年多以短髮亮相。（圖／翻攝自微博／郭采潔）



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郭采潔30日在Instagram曬出正臉自拍組圖，似乎因為太瘦了，雙頰又凹陷了不少，只見她身穿印花黑襯衫，相當映襯白皙肌膚，眼下刷上橘色腮紅呼應土橘色唇彩，髮型悄悄抓成龐克頭，搭配鋒利眉型看來個性十足，與以往的甜美俏麗的激短髮相比，這次多了幾分帥勁。

▲郭采潔最近突然抓成龐克頭。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）



新髮型亮相，有網友認為郭采潔又有另一突破，讓人為之驚艷，「龐克髮型很帥」、「越來越酷了！」但也有部分粉絲難以接受：「我不懂時尚」、「妳是誰」、「都不像妳了」、「乍看差點認不出是妳！」

▲▼網友反應。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）



不久後，郭采潔再度於IG曬出自拍照，同樣頂著龐克頭，卻換了不同妝容，眼下化了一條粗黑線，唇彩也換成暗紅色系，呼應身上偏紅色系的西裝套裝，有網友猜測她可能是為了拍攝雜誌才換髮型，卻意外引起不同聲音，「請姐姐多多嘗試這個風格」、「好懷念清純少女時代的妳哦！」

▲郭采潔再曬自拍照。（圖／翻攝自Instagram／amberkuo2_019）