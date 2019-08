記者古靜兒/綜合報導

大陸藝人馬思純憑《七月與安生》和周冬雨拿下金馬雙影后,兩人也因戲成為好閨蜜,經常在微博上與對方互動,她日前PO出一張表情包,上面只有她和好閨蜜的水印,卻釣出球星回覆,要求加上自己的水印,引起一陣熱議。

▲馬思純和周冬雨因合作電影《七月與安生》成為好友。(圖/翻攝自微博/馬思純、周冬雨)

馬思純個性開朗,經常在微博上幽默PO文,逗樂一票粉絲,她日前PO出可愛的幼兒版黑人問號表情包,並向大家分享道:「自從播完福子(馬思純在陸劇《加油,你是最棒的》角色名字),我姥姥(外婆)夜不能寐,每天心心念念著福子,她今天在超市看到了小宇(鄧倫在該劇中的角色)的廣告,思念成疾,激動不已,感覺鄧倫是他倆親孫子。」無奈文字配上逗趣的表情包,被粉絲笑說孫女已經失寵。

▲馬思純PO文配上知名退役球星韋德女兒的表情包圖片。(圖/翻攝自微博/馬思純)

似乎是表情包太可愛,因此也被好友周冬雨「偷圖」發文,由於微博PO圖會自動印有PO文者的水印,因此該張表情包上印有2人的水印,馬思純也回覆對方並笑說,兩個水印都在同一張表情包上,有一種表情包中的小孩是她們孩子的錯覺。

▲周冬雨轉用了馬思純的表情包。(圖/翻攝自微博/周冬雨)

▲馬思純回覆周冬雨,表情包上印有兩人的水印。(圖/翻攝自微博/周冬雨)

然而亂用表情包還亂認孩子的下場,就是引起了孩子親生老爸,知名NBA退役球星「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的轉發,對方還高調聲明:「She's mine. Need my watermark on this as well.(她是我的。我的水印也必須要在照片上。)」兩人當場被抓包,也隨即轉發該文並向他認錯:「這是韋德的女兒」、「對不起,她太可愛了。」馬思純甚至親自編輯了「道歉轉推文」4次,只為了成功放上印有韋德水印的新表情包。

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被韋德抓包。(圖/翻攝自微博/DwyaneWade)

三人破次元的互動,讓粉絲紛紛笑說:「純純年少無知,韋德你可以揍她了」、「盜圖翻車現場」、「兩位是想認乾女兒嗎」、「超強的求生慾」、「過了這麼久才回覆只為了P圖嗎」、「就問你們尷不尷尬!」

▲馬思純重新P圖,讓表情包上有三人的水印。(圖/翻攝自微博/馬思純)

▲周冬雨及時道歉,並呼叫好友馬思純快出來賠罪,讓粉絲大呼兩位真的太搞笑了。(圖/翻攝自微博/周冬雨)