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馬思純周冬雨盜圖慘遭韋德抓包　賠罪送「新梗圖」網笑：快揍她！

記者古靜兒／綜合報導

大陸藝人馬思純憑《七月與安生》和周冬雨拿下金馬雙影后，兩人也因戲成為好閨蜜，經常在微博上與對方互動，她日前PO出一張表情包，上面只有她和好閨蜜的水印，卻釣出球星回覆，要求加上自己的水印，引起一陣熱議。

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、周冬雨）

▲馬思純和周冬雨因合作電影《七月與安生》成為好友。（圖／翻攝自微博／馬思純、周冬雨）

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馬思純個性開朗，經常在微博上幽默PO文，逗樂一票粉絲，她日前PO出可愛的幼兒版黑人問號表情包，並向大家分享道：「自從播完福子（馬思純在陸劇《加油，你是最棒的》角色名字），我姥姥（外婆）夜不能寐，每天心心念念著福子，她今天在超市看到了小宇（鄧倫在該劇中的角色）的廣告，思念成疾，激動不已，感覺鄧倫是他倆親孫子。」無奈文字配上逗趣的表情包，被粉絲笑說孫女已經失寵。

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、周冬雨）

▲馬思純PO文配上知名退役球星韋德女兒的表情包圖片。（圖／翻攝自微博／馬思純）

似乎是表情包太可愛，因此也被好友周冬雨「偷圖」發文，由於微博PO圖會自動印有PO文者的水印，因此該張表情包上印有2人的水印，馬思純也回覆對方並笑說，兩個水印都在同一張表情包上，有一種表情包中的小孩是她們孩子的錯覺。

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、DwyaneWade）

▲周冬雨轉用了馬思純的表情包。（圖／翻攝自微博／周冬雨）

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、DwyaneWade）

▲馬思純回覆周冬雨，表情包上印有兩人的水印。（圖／翻攝自微博／周冬雨）

然而亂用表情包還亂認孩子的下場，就是引起了孩子親生老爸，知名NBA退役球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的轉發，對方還高調聲明：「She's mine. Need my watermark on this as well.（她是我的。我的水印也必須要在照片上。）」兩人當場被抓包，也隨即轉發該文並向他認錯：「這是韋德的女兒」、「對不起，她太可愛了。」馬思純甚至親自編輯了「道歉轉推文」4次，只為了成功放上印有韋德水印的新表情包。

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、DwyaneWade）

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被韋德抓包。（圖／翻攝自微博／DwyaneWade）

三人破次元的互動，讓粉絲紛紛笑說：「純純年少無知，韋德你可以揍她了」、「盜圖翻車現場」、「兩位是想認乾女兒嗎」、「超強的求生慾」、「過了這麼久才回覆只為了P圖嗎」、「就問你們尷不尷尬！」

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、周冬雨）

▲馬思純重新P圖，讓表情包上有三人的水印。（圖／翻攝自微博／馬思純）

▲馬思純和周冬雨在微博上發文「盜圖」被抓包，引起一眾熱議。（圖／翻攝自微博／馬思純、DwyaneWade）

▲周冬雨及時道歉，並呼叫好友馬思純快出來賠罪，讓粉絲大呼兩位真的太搞笑了。（圖／翻攝自微博／周冬雨）

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