金鐘54／補教名師進軍電視半年入圍金鐘　呂捷嗨說：我是處男洞房就懷孕！

記者蕭雅玲／台北報導

補教名師呂捷進軍電視圈與王偊菁搭檔主持三立《呂讀台灣》行腳節目，今年二月才首播，半年不到的時間，就入圍金鐘54「自然科學及人文紀事節目主持人獎」，名單公布當天呂捷人正在出外景錄影，得知入圍感到不可置信，自認自己做電視才半年「憑什麼」可以入圍？興奮到形容自己是「處男洞房就懷孕」，並透露無論得獎與否，他都會自掏腰包辦慶功，犒賞辛苦的工作人員。

▲呂捷與王偊菁主持《呂讀台灣》在全台走透透。（圖／三立提供）

呂捷從網紅轉戰電視圈主持，直言做節目對他來說就像是「一張白紙」，並透露，自己在兩年前就想做行腳節目，曾帶著企劃找電視台，卻四處碰壁，後來三立找他做專訪時，聊到自己想做節目，沒想到雙方一拍即合，幾天後電視台找他開會，節目因此而生，還找了懷胎七月的主播王偊菁來與他搭檔，還幽默說：「是王偊菁『生子前』帶旺節目！」

請繼續往下閱讀...





▲呂捷與王偊菁以探索方式行腳走台灣。（圖／三立提供）

節目開播半年，呂捷從電視新人之姿主持節目，並入圍金鐘，坦言節目剛開始做的時候的確很不習慣，尤其出外景很累，第一次錄影時看到鏡頭，還會緊張到害怕，但出外景還有美食可吃，覺得很開心。沒想到有次出外景，製作人安排的竟然不是美食，而是恐怖的竹蟲，當時製作人要求主持人要有人吃看看，「後來我跟代班主持人張齡予決定猜拳輸的人吃，幸好是她猜輸了，不然就是我要把竹蟲吃下肚！」