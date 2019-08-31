演藝圈殘酷「階級潛規則」　綜藝咖被看不起..經紀人諷：不要跟小甜甜走太近

記者李玟儀／綜合報導

藝人雖然都是娛樂圈從業人員，但外人不知道的是，圈內其實有「階級潛規則」，小甜甜在《命運好好玩》節目裡坦言因為是綜藝咖的關係，會被其他藝人看不起，曾有某團體的經紀人直接告訴成員：「不好好努力，難道你們以後要像小甜甜一樣當通告咖嗎？」這樣話聽在耳裡格外傷人。

▲小甜甜因為是綜藝咖被瞧不起。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

小甜甜出道多年以來，從一個沒沒無聞的小藝人，到現在受各大綜藝節目歡迎的，並且參演電視劇演技也獲得認可，她的努力與表演大家有目共睹。但其實她也經歷過一段被看低的時期。

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剛進演藝圈的時候，每當交到朋友小甜甜會很驚喜，可是某天起卻發現自己被單方面斷了聯繫，一問之下對方才說：「我經紀人說不要跟妳走太近，因為妳是綜藝咖，妳這樣子好像會影響到我。」對方經紀公司認為，綜藝咖就是比較次等的族群，當時聽到這樣的話，小甜甜說實話內心很受傷。

▲小甜甜因為是綜藝咖被瞧不起。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

不只這一次，小甜甜也曾遇過某團體的經紀人告訴團員：「不好好努力難道妳們以後要像小甜甜一樣就當通告咖嗎？」然而殘酷的是，如今這個團體已經解散，成員也真的變成通告咖。

▲郭靜純透露圈內階級潛規則。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

這些輕視的話聽在闖蕩演藝圈數十年的郭靜純及何篤霖耳裡顯得非常可笑，但不可否認的是，就像郭靜純說的，電影圈看不起電視圈，電視圈又分演員或是綜藝咖，而歌手圈又有另外的氣勢，認為自己是歌手，這種「階級制度」不只存在於藝人間，就連工作人員間也會比較。

不過正如同何篤霖所說，真正的大明星不會這樣去區分人，就像任賢齊從不會嫌棄九孔，會瞧不起的反而走不遠。