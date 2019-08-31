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嘴親到背！劉以豪「調情郭雪芙SOP」花絮羞爆　網揪亮點「紅內褲頭」清楚外露

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》23日播畢，周惟惟（郭雪芙 飾）和褚克桓（劉以豪 飾）正式約會第一天就全壘打，從KTV一路親到Hotel，破尺度床戲讓網友羞紅臉，而這場戲的花絮終於在28日釋出，兩人投入親吻的同時，劉以豪的好身材意外成為女粉絲的關注亮點，疑似露出紅色內褲頭更是引發無數尖叫聲！

▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

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▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲劉以豪似乎不小心露出紅色內褲頭。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

劉以豪熟練地脫掉上衣，結實的胸肌、腹肌和手臂線條讓觀眾大飽眼福，正當他準備床咚郭雪芙時，似乎不小心露出紅色內褲頭，隨即聽到場外有人喊卡，女方也忍不住笑了出來，情緒突然被中斷，他則開玩笑大喊：「笑？！給我笑？！」

▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲劉以豪展現結實身材。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

不久後，在劇中飾演郭雪芙3年男友的黎皓一（暱稱321，孫其君 飾）悄悄現身，現場所有人突然躁動地說：「抓姦哦！抓姦哦！」躺在床上的劉以豪笑了笑、揮了揮手說：「走開啦～。」孫其君後來還搞笑躺到床上，他也配合地撲了上去說：「這我就很可以了！」現場拍攝氣氛和樂融融。

▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲孫其君在場邊看。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

在劇中，褚克桓和周惟惟從KTV一路親上床，劉以豪從郭雪芙的嘴巴親到脖子、鎖骨，再親到背，全程十指緊扣，兩人都非常投入情緒，這場戲拍得非常唯美，不但網友看了臉紅心跳，連他本人23日一起看播出都忍不住害羞大喊：「Oh My god!」

▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼郭雪芙和劉以豪都很投入拍攝床戲。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲▼郭雪芙劉以豪。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

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郭雪芙, 劉以豪, 我們不能是朋友

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