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蕾菈認了情傷！　發洩狂操「1個月前後身體變化」對比照曝光

記者劉宜庭／綜合報導

蕾菈（Lyla）身材姣好、個性率真，因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，和「反骨男孩」合作拍片後，更是知名度大開。她常在社群網站曬出生活點滴，近來頻繁出入健身房運動，被問及背後原因，她罕見吐露心聲，認了前陣子面臨一場情傷，靠著運動流汗釋放情緒，也因此變得更加健康、有自信了。

▲蕾菈近來積極健身運動。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈近來積極健身運動。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

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▲蕾菈近來積極健身運動。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈近來積極健身運動。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

蕾菈30日發出一篇長文，回應近來積極健身的原因，「大家都知道我曾經很胖，但努力靠飲食控制瘦下來後，身上的肉全部都變成鬆垮垮，而且加上健身前我經歷了一場情感上的受傷，所以造就了今天拼命上健身房的我。」同時，她也曬出一張健身前後對比照，記錄從7月9日至隔月30日的身體變化，「雖然看起來沒什麼差，但我覺得我變得更健康，更有自信。」

▲蕾菈近來積極健身運動。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈健身前後身體對比照。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

自從開始上健身房後，蕾菈雖然照吃不誤，卻再也沒有胖過，且情緒上出現狀況時，她也會去給健身教練「操一波」，藉著流點汗來發洩一下情緒，以至於不會有太負面的情形發生。

蕾菈認為，既然都下定決心要調整身體，就不能因為任何原因放棄。她也舉例，有次其實自己累得要死，教練也說可以休息，但她仍堅持將當日課表做完。文末，她不忘散發正面能量，送給眾人2句鼓勵話語，「所有偉大的事，都是靠堅持來實現。」「你走得多慢都沒關係，最重要的是不要停下腳步。」

【蕾菈全文】

Q: 為什麼要健身？
.
A: 這個問題每個人的回答都會不同，有人追求健康，有人追求身形好看，有人當成興趣，有人打發時間，而我呢？
我比較特別一些，大家都知道我曾經很胖，但努力靠飲食控制瘦下來後，身上的肉全部都變成鬆垮垮，而且加上健身前我經歷了一場情感上的受傷，所以造就了今天拼命上健身房的我
.
其實健身最怕的是放棄，圖中是我還沒上健身房到今天的，雖然看起來沒什麼差，但我覺得我變得更健康，更有自信，而且自從上健身房後我再也沒胖過，照吃不誤但健身房也是照去不誤，情緒上出狀況時，我就會給教練操一波，流點汗發洩一下情緒～所以也不會有太負面的情形發生～
.
還記得有一次我累的要死，教練說沒關係讓我休息，我也是堅持把課表做完，還有一次拍MV那天，教練說我太累破例給我隨便吃，但我覺得既然都下定決心要調整身體，就不能因為任何原因放棄！
.
其實說這麼多，除了回答大家為何我要健身，主要也是想告訴大家
「所有偉大的事，都是靠堅持來實現。」
「你走得多慢都沒關係，最重要的是不要停下腳步。」
分享給你們，Love u all

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蕾菈, 小鄧紫棋, Lyla, 反骨男孩

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