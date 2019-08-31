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周杰倫、蔡依林「6年首度同框」　雙J中間只隔「她」網笑：看了都尷尬

記者李玟儀／綜合報導

周杰倫與蔡依林的「雙J戀」曾經轟轟烈烈，後來因為種種因素不相往來，直到2010年雙方關係才有顯著進展，在他的巡迴演唱會上，蔡依林以嘉賓身分現身，世紀合體粉碎過去糾葛，之後雙方雖開始有互動，但多數時間仍王不見王，不過在30日的華歌榜頒獎典禮上，雙方難得同框了。

▲▼周杰倫、蔡依林。（圖／翻攝自YouTube）

▲周杰倫出現在蔡依林2011年的北京演唱會。（圖／翻攝自YouTube）

蔡依林在2010年擔任周杰倫演唱會嘉賓神秘合體後，2011年換成男方出現在她北京演唱會舞台上，雙方合唱《今天妳要嫁給我》、《星晴》、《說愛你》，表演時牽手、靠頭、摟肩狀似親密，台下粉絲的尖叫聲完全停不下來，彷彿他們還是一對佳偶。

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▲2013年金曲獎蔡依林、周杰倫合體，成當晚矚目焦點。（圖／資料照／三立）

不過到了2013年周杰倫與蔡依林再次在金曲獎上合頒「最佳男歌手獎」，不管主持人陶晶瑩和台下觀眾怎麼起鬨，雙J再也沒有親密的互動，說什麼都不肯「抱一下」，雙方同框合體似乎從此停在這一年，之後就算出席同一場活動也是巧妙錯過。

▲▼周杰倫、蔡依林。（圖／CFP）

▲▼周杰倫、蔡依林同框。（圖／CFP）

▲▼周杰倫、蔡依林。（圖／CFP）

直到30日在澳門舉行的「2019全球華人歌曲排行榜」頒獎典禮，周杰倫和蔡依林同時在同一個舞台出現了，兩人和薛之謙、李宇春等人一起上台領獎，雙J中間只隔了一個被網友戲稱表情很尷尬的李宇春，雖然僅僅一步遠的距離，但雙方眼神始終沒有交集，不過這似乎已經是這幾年來，兩人相隔最近的一次了。

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蔡依林, 周杰倫, Jolin, Jay

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