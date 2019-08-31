KTV突襲「藍小姐VIP包廂」全是大咖藝人！　吞CD男女神飆唱…超狂組合網跪了

記者劉宜庭／綜合報導

星座專家唐綺陽（舊名：唐立淇）因作風親民，加上數度做出神準預言，被外界譽為「唐國師」。出道多年的她，近年因活躍於臉書直播，再創事業高峰，直播越做越有規模，近來更請來一整排大咖藝人齊聚KTV包廂，超狂陣容讓不少網友全都看傻！

▲唐綺陽KTV直播，整排大咖到場。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）



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唐綺陽先是在29日晚間透過臉書開啟直播，突襲「藍小姐VIP包廂」，下秒隨即公布對方身份：「對，就是那個很會唱歌的藍心湄啦～。」同時，她不忘語帶神秘地表示：「除了她，這兒還眾星雲集，猜猜有誰？」

從直播畫面中，可以看見除了一開始的藍心湄和唐綺陽，KTV包廂陸續進入許多知名大咖，包括藍正龍、曾之喬、曾沛慈、曹西平、海裕芬、導演王小棣，以及來自新加坡的男星陳泂江、陳羅密歐、黃俊雄。而眾人齊聚直播，也是為了宣傳電視劇《你那邊怎樣·我這邊OK》，場面十分盛大歡樂。

▲信（前排左2）、曾沛慈（前排左1）合唱《千年之戀》。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）



到了直播尾聲，又有另一大咖到場，原來是鐵嗓歌手信（蘇見信）！更讓所有人露出驚訝表情的是，他一進場就和曾沛慈合唱《千年之戀》，展現「吞CD」般的超強原聲，而且還是呈現坐姿，輕輕鬆鬆就飆上高音，嗨翻全場，也讓曾沛慈激動不已，他見狀忍不住笑虧，「我唱得很好我知道，可是不用那麼激動。」

►點我看唐綺陽IG節錄經典片段影片。

隔天，唐綺陽將影片上傳至IG帳號，興奮形容：「昨晚的直播眾星雲集…來賓最多、最嗨、最瘋狂。」同時，她也發揮幽默性格，開玩笑自嘲，「而且…這次我唱歌竟然沒有掉粉！！！難道…被發現我是被占星耽誤的歌手了嗎？」畫面PO網後，超狂KTV陣容，以及信飆唱橋段，都引來不少網友留言驚呼，「那轉音雞皮疙瘩」、「原唱太強了」、「這組合好狂」、「好想進這包廂喔」、「真的是爆棚啊」，意外掀起一陣熱議。