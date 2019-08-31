導師救3遺珠！花豹陳忻玥回來了　陶晶瑩分析原因

記者林彥君／台北報導

潘君侖（Masha）代表動物是台灣獵犬，他以張惠妹的《牽手》對上蜘蛛陽紹傑，兩選手的舞台魅力十足，讓導師陷入抉擇難題，最後一致通過同時晉級。陽紹傑開心地跳到舞台邊拆下面具，潘君侖則待在原地，想要互相揭面具，讓現場一陣大笑。

▲▼Masha對上陽紹傑。（圖／ETtoday）

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劉隽在現場示範胸部律動，流暢的動作讓一旁的林宥嘉驚呼：「我聽到喀喀聲！」Lulu看到劉隽的動作，笑說：「我想看劉隽的X光片！」

在關卡最後一回合，導師們要投票選出3位遺珠回到舞台，第一位是單曲《煙幕》已突破1400萬點擊的花豹陳忻玥，原因是導師認為從演出中聽得出她的唱歌技巧很多元；第二位是演唱《克卜勒》的貓頭鷹，導師認為演唱時有自己的宇宙，歌唱不是前20名，但是聲音純粹；第三位則是演唱蔡琴《被遺忘的時光》的貓頭鷹呂評逵，導師認為他唱歌誠懇、感人，聲音很好聽，只是在唱老歌時現代感一點，但瑕不掩瑜。

▲ 陳忻玥敗部復活。（圖／ETtoday）



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