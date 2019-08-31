狐狸開場秀辣腿！　劉隽一看裙子設計：聰明的選手

記者林彥君／台北報導

大型歌唱選秀節目ETtoday《聲林之王2》30日播出第2集，一組對決中，狐狸曾韻璇演唱《瀟灑小姐》對上兔子。曾韻璇在開場時坐在椅子上秀出超長辣腿，讓飛行導師劉隽大讚：「妳知道自己的優點，一開始把兩隻腿放在那，加上裙子設計擺在一邊，是很聰明的選手！」

▲▼曾韻璇開場秀出長腿。（圖／ETtoday）

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接下來是烏鴉六艾司對上猴子陳守恩，兩位選手的Bbox對決，六艾司一連串的Bbox讓現場看得目瞪口呆，陶晶瑩忍不住問：「烏鴉你是以前《大學生了沒》的班底嗎？Oh my God是小冰，小冰我覺得沒有什麼缺點過，很有料、很有內容，齊天大聖是潑猴，我個人非常喜歡，兩位都留下。」兩位選手精湛表現讓導師一致通過都晉級。

▲▼烏鴉六艾司。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

▲猴子陳守恩。（圖／ETtoday）



