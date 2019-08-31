「籤王」王艷薇脫高跟鞋唱歌...竟是因為她　陶晶瑩感動：過來抱一下！

記者林彥君／台北報導

大型歌唱選秀節目ETtoday《聲林之王2》30日播出第2集，一組對決中，入圍過金曲獎最佳新人獎王艷薇代表的動物是公雞，她以《框不住的愛》改編版對上代表動物是渡鴨的陳央，其實陳央一直不希望對上「籤王」王艷薇，「既然決定要唱搖滾，不管對誰都要炸一下！」

▲王艷薇脫高跟鞋唱歌。（圖／ETtoday）

王艷薇過去曾參加陶晶瑩主持的《超級星光大道》，她一看到飛行導師陶晶瑩，馬上脫下高跟鞋，「因為妳當時有說，我不穿高跟鞋可以唱更好。」王艷薇就連今年入圍金曲獎走紅毯，也是穿平底鞋。

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▲王艷薇和陶晶瑩擁抱。（圖／ETtoday）

王艷薇說在參加《星光大道》時，陶晶瑩做正中間，如今看到陶晶瑩擔任導師很感動，陶晶瑩看到王艷薇也忍不住喊：「過來給我抱一下！」畫面溫馨。最後王艷薇和陳央都晉級，兩人同時想坐紅椅子，讓現場導師驚呼：「2個王！」最後陳央擠下屁孩坐上紅椅。

▲王艷薇。（圖／ETtoday）



《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。