ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　安乙蕎11年後變甜美正妹

記者李湘文／綜合報導

還記得2008年電影《海角七號》嗎？劇中小女孩「大大」鬼靈精怪，總是一副早熟、不屑的模樣，讓許多觀眾留下深刻印象。如今11年過去，飾演這個角色的安乙蕎（麥子）已經23歲，不再是當初樸素的小女孩，而是俏麗甜美的鄰家大姊姊了！

▲安乙蕎上《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

▲▼《海角七號》的「大大」安乙蕎長大越來越漂亮。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

▲安乙蕎上《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

請繼續往下閱讀...

安乙蕎11歲就演戲，後來在國中老師推薦下，高中選擇就讀戲劇班，繼續往表演這條路邁進，近年也演出電影《52Hz, I love you》、《范保德》、電視劇《種菜女神》等作品。她性格活潑，也喜歡戶外活動，最近還登上《飢餓遊戲》，令粉絲大呼期待播出。

▲安乙蕎上《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

▲安乙蕎上《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

雖然因為演《海角七號》走紅，但安乙蕎過去接受《ETtoday星光雲》專訪時曾透露，因為大家都只知道「大大」，導致她很急於擺脫這個角色，希望大家認識真正的自己。不過後來她看開：「如果大大是一個記憶點，那至少還有人記得我。」

▲安乙蕎上《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

▲除了「大大」，安乙蕎也開始累積更多角色經驗。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

推薦閱讀

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

首位出櫃韓星！同性戀狂罵：為何是你出櫃　48歲男星看留言哭了

首位出櫃韓星！同性戀狂罵：為何是你出櫃　48歲男星看留言哭了

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜

粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

吳亦凡視訊21歲正妹影片外洩！　傻笑催「回我啊」女方2舉動網怒：被擺了一道

吳亦凡視訊21歲正妹影片外洩！　傻笑催「回我啊」女方2舉動網怒：被擺了一道

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

高人氣男團同時劈兩女、輪流和女團交往　偶像「真實經歷」爆幕後戀愛秘辛

學姐堵廁所勒索！她反抓掃把打：要錢沒有要命一條　3惡霸女嚇呆「護臉孬了」

學姐堵廁所勒索！她反抓掃把打：要錢沒有要命一條　3惡霸女嚇呆「護臉孬了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

後製0草莓「走光雪球」全放送！　「本土劇娜美」解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

首位出櫃韓星！同性戀狂罵：為何是你出櫃　48歲男星看留言哭了

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

蕾菈半夜「中邪式撞牆」用頭猛敲…林莎急求救！　《玩很大》飯店恐怖畫面曝

吳亦凡視訊21歲正妹影片外洩！　傻笑催「回我啊」女方2舉動網怒：被擺了一道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

海角七號, 飢餓遊戲, 安乙蕎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《海角七號》大大現身《飢餓遊戲》！　11年後變甜美正妹
  2. 本土劇男星當「愛攝郎」黏TT　24小時貼身跟拍寵妻文汶
  3. 屁孩登場嗨炸！超洗腦節奏全場擺動　解答「陷阱妹」3元素
  4. 《天空之城》女星驚喜登場《一日三餐》！　網笑虧：妳跟菜田很不合
  5. 《中國新說唱2》冠軍是他！　1票之差險勝…「命運可以改變」背景超勵志
  6. 搭直升機墜機奇蹟生還！盛竹如死裡逃生後最想做這件事...
  7. 歌仔戲天王楊麗花回來了！「天未亮發訊息」陳亞蘭當收長輩圖
  8. 《聲林2》觀眾一致推「她落選最可惜」！　待定沒被導師救回…網求：投票救
  9. 李艾薇「我是刀疤老虎」　一拆面具...額頭縫了20針
  10. 王力宏「華歌榜」風光奪3獎！　飆唱抖音神曲全場嗨翻

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366