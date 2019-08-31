記者李湘文／綜合報導

還記得2008年電影《海角七號》嗎？劇中小女孩「大大」鬼靈精怪，總是一副早熟、不屑的模樣，讓許多觀眾留下深刻印象。如今11年過去，飾演這個角色的安乙蕎（麥子）已經23歲，不再是當初樸素的小女孩，而是俏麗甜美的鄰家大姊姊了！

▲▼《海角七號》的「大大」安乙蕎長大越來越漂亮。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

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安乙蕎11歲就演戲，後來在國中老師推薦下，高中選擇就讀戲劇班，繼續往表演這條路邁進，近年也演出電影《52Hz, I love you》、《范保德》、電視劇《種菜女神》等作品。她性格活潑，也喜歡戶外活動，最近還登上《飢餓遊戲》，令粉絲大呼期待播出。

▲安乙蕎上《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）

雖然因為演《海角七號》走紅，但安乙蕎過去接受《ETtoday星光雲》專訪時曾透露，因為大家都只知道「大大」，導致她很急於擺脫這個角色，希望大家認識真正的自己。不過後來她看開：「如果大大是一個記憶點，那至少還有人記得我。」

▲除了「大大」，安乙蕎也開始累積更多角色經驗。（圖／翻攝自臉書／安乙蕎 An.Yi.Chiao）