本土劇男星當「愛攝郎」黏TT　24小時貼身跟拍寵妻文汶

記者林奕如／台北報導

藝人文汶以創業者身分到民視錄影《新創777》擔任評審，老公吳皓昇忙拍八點檔《大時代》仍愛相隨，帶著購買的6位數字的攝影器材，全程跟拍，讓工作人員直說用這麼昂貴器材紀錄老婆也太寵妻啦！不僅如此，節目錄影休息空檔，吳皓昇更化身按摩師傅，當場幫文汶按摩肩頸，令旁人羨慕不已。

▲吳皓昇為文汶保養品事業購入六位數攝影器材。（圖／民視提供）

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文汶表示最近籌備「猴爺」的影像記錄，看到吳皓昇收工還會到店裡陪著她熬夜。吳皓昇表示已經把拍八點檔的酬勞奉獻給老婆的保養品事業，除了購買直播器材，他還要化身導演兼製作人，找演員一起拍攝網路影片，收工後變成長工，還要當工讀生打包出貨，他自嘲說：「休息比拍戲還累！」

▲吳皓昇貼身跟拍愛妻文汶。（圖／民視提供）

愛美愛漂亮的文汶，也因為上節目錄影被發現樸實的一面，原來在梳化室補妝時，被旁人發現她的眉筆用得比筆蓋還短，而隨身包就是回收的牛皮紙袋，吳皓昇說文汶真的很忙，她除了很省以外，就是不在乎名牌，他也說文汶身上的衣服還是之前拍《春花望露》衣服，文汶進一步補充兩人很久沒一起去逛街買東西，最棒的約會就是一起吃晚餐，透過吃飯的時間分享生活大小事。