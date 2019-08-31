屁孩登場嗨炸！超洗腦節奏全場擺動　解答「陷阱妹」3元素

記者林彥君／台北報導

大型歌唱選秀節目ETtoday《聲林之王2》30日播出第2集，一組對決中，小熊屁孩以《陷阱妹》對上雙人組合猩猩的《King Kong》。小熊一上台就展現霸氣，洗腦的節奏讓現場跟著擺動，氣氛超嗨！

▲屁孩晉級。（圖／ETtoday）

導師們很疑惑「陷阱妹」的意思，屁孩解釋：「是現在夜店有刺青、穿很多環的女生，喜歡Trap曲風，Trap就是陷阱的意思。」讓現場恍然大悟，兩組表演一樣精彩，讓周湯豪大嘆：「這是一場Trap的對決，以剛剛的表演，我投給小熊！小熊比較穩定，我會好奇之後會有怎樣的音樂呈現。」

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最後小熊勝出，陶晶瑩給猩猩1萬分，屁孩走到選手區直接幾下蝸牛劉學甫，坐上紅椅。接下來黑豹張子晴以自創曲《永遠沒永遠》打敗螢火蟲，獲得3分晉級。

▲屁孩登場超嗨。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。