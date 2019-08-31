《聲林2》觀眾一致推「她落選最可惜」！　待定沒被導師救回…網求：投票救

記者李湘文／綜合報導

大型選秀節目《聲林之王2》在30日播出第2集，延續上一季，依然由LULU主持，蕭敬騰和林宥嘉擔任首席導師，並邀請陶晶瑩、周湯豪、劉隽出任飛行導師。這一集中，來自各經紀公司的超強選手持續PK，最後由導師精心選出晉級人選，卻不免仍有幾位遺珠，令觀眾感到可惜。

▲《聲林之王2》不少實力選手遺憾落入待定區。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》本集出現不少實力、知名度兼具的選手，包括入圍金曲新人獎的王艷薇、以一首《陷阱妹》在YouTube獲得445萬次點閱的屁孩、男團GTM成員Masha、《大學生了沒》出身的六艾司（小冰）等。因為選手都太強，導師們捨不得錯失，還連續3輪做出「2位一起晉級」的決定。

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▲眾多網友替Nadia可惜。（圖／ETtoday）

在第2集最後，導師們經過討論，也決定從待定區再救回3位，分別是陳忻玥、徐利廷、呂評逵。不過，網友仍不免替其他選手感到可惜，尤其是演唱《默》的18歲泰國「老鷹」Nadia，被許多觀眾認為是最大遺珠，「泰國代表可惜了」、「老鷹真的也不錯」、「老鷹輸小孩真的可惜」、「投票救吧」。

8月23日起，《聲林之王2》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播岀；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播出。