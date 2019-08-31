記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《中國新說唱》第二季30日播出總冠軍最終戰，由吳亦凡戰隊的楊和蘇奪下冠軍，亞軍是潘瑋柏戰隊的黃旭，季軍是吳亦凡戰隊的大傻，熱狗戰隊的新秀得第四名。其中楊和蘇寫下感言：「比賽以來第一天，我就是衝著冠軍而來。但真正拿到冠軍，凡哥舉起我手的那一刻，我還是覺得不可思議……。」

▲《中國新說唱2》決戰結果出爐，楊和蘇奪冠軍，黃旭奪亞軍，大傻得季軍。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

楊和蘇是第一季《中國有嘻哈》主題曲《R!CH》的創作人，同時參加該節目比賽，後來遭到淘汰，再度參戰《新說唱》，冠軍戰演唱《命不由天》，歌詞透露自己從不被看好，到戴著鴨舌帽上台，不服輸的奮鬥過程，現場更有「火燒舞台」的震撼效果，讓歌詞熱血度加倍。而他和黃旭在現場101位說唱歌手、4位明星製作人投票下，最終得票數151比150，以1票之差獲勝年度總冠軍。

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▲楊和蘇以1票之差險勝黃旭。（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

黃旭奮鬥6年，曾在《中國有嘻哈》打進前6強，這次在《新說唱》奪下年度亞軍，談到潘瑋柏感動說：「我們一輩子都是兄弟。」大傻則是在名次公布前，率先宣布和女友結婚，當時發文透露「雙喜臨門」，引發粉絲聯想「要當爸了」，最後《新說唱2》比賽奪季軍，為人生再添一樁喜事！

▲黃旭奪亞軍感謝潘瑋柏：「我們一輩子都是兄弟。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）

楊和蘇分享奪冠心情，坦言被吳亦凡拉起手那一刻，還覺得不可思議，「這3年以來，我從一個不被任何人看好的圈外人，到被法老和八賊騙進Woken Day，認識了廠牌的每一個兄弟，再到今年，成功『加冕』。我覺得也證明了一個道理，就是『尊重是贏得的，命運是可以改變的。』」

▲楊和蘇發表冠軍感言：「尊重是贏得的，命運是可以改變的。」（圖／翻攝自《台灣愛奇藝》）