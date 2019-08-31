記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣綜藝節目《一日三餐－山村篇》現正熱播中，本季成員為演員廉晶雅、尹世雅、朴素淡，一開播就請到了重量級嘉賓鄭雨盛，帶起了節目的話題熱度。節目於30日晚間播出最新一集，嘉賓吳娜拉登場，讓成員們又驚又喜。

▲三人因《Sky Castle》結緣，常在社群上PO出私下見面的合照。（圖／翻攝吳娜拉IG）

吳娜拉因參演《Sky Castle》與廉晶雅、尹世雅結緣，在戲劇結束後保持聯絡，常在社群上PO出私下見面的合照，這次驚喜出演《一日三餐》，兩人一看到她便興奮地上前迎接，她也提及「怕露餡所以都不敢聯絡妳們」，廉晶雅也逗趣回應：「難怪，想說妳也太久沒打電話給我了！」三人的好感情在鏡頭前展露無遺。

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▲吳娜拉於一日三餐驚喜登場。（圖／翻攝YouTube／tvN）

▲廉晶雅見吳娜拉出現，興奮地上前迎接。（圖／翻攝YouTube／tvN）

吳娜拉身為嘉賓，與好友相見歡不久，便被拖著去市場買菜、醃泡菜、種白菜，做了一堆「雜事」，片段播出後，南韓網友紛紛笑稱「Sky Castle的夫人們在這種菜」、「三個人看起來真的感情很好」、「好喜歡這種女演員的日常」、「真真（Sky Castle吳娜拉飾演角色）看起來跟菜田很不合」。

▲吳娜拉於一日三餐驚喜登場。（影／翻攝YouTube／tvN）