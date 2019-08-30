李艾薇「我是刀疤老虎」　一拆面具...額頭縫了20針

記者林彥君／台北報導

哈士奇林莉演唱《怪美的》對上老虎李艾薇的《傷心的人別聽慢歌》，兩選手都以唱跳方式詮釋，林宥嘉說哈士奇演唱玩得結束動作很可愛，讓人看到會心情很好，而老虎李艾薇唱歌有特殊腔調，「會讓我想多聽幾次！」對後由老虎勝出。

▲李艾薇額頭曾被縫20幾針 。（圖／ETtoday）

飛行導師劉隽對於兩人的動作提出建議，「我覺得妳們的優點就是懂得享受舞台，不過肢體不太好看，哈士奇可以學習爵士，面對鏡子學習眼神，老虎的舞蹈動作和歌不搭，可能是因為妳本身是學芭蕾的關係，在動作會比較吃虧。」

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李艾薇說自己是隻有刀疤的老虎，原來是她在2個月前臉部受傷，縫了20多針，在醫院躺了好久，透過音樂讓她找回自信。李艾薇過關後想坐紅椅子，而劍磁虎也大方讓出座位選擇其他位子。

▲林莉。（圖／ETtoday）

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