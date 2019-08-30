王力宏「華歌榜」風光奪3獎！　飆唱抖音神曲全場嗨翻

記者翁子涵／台北報導

「全球華人歌曲排行榜」年度盛典30日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉辦，王力宏風光奪港台及海外地區年度最佳男歌手，以及以《星光》獲最佳公益歌曲、最佳金曲共3獎，他開心直呼：「感謝華歌榜的肯定，感謝脫貧攻堅戰，和所有參加星光行動的朋友們。感謝王平久寫了這首歌的詞，和所有他團隊不遺餘力的付出。我們大家一定要繼續努力在脫貧攻堅戰上加油！」

▲王力宏在「全球華人歌曲排行榜」勇奪3獎。（圖／宏聲文化提供）



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王力宏抱走年度最佳男歌手，可謂實至名歸，但他謙虛表示很榮幸，「最近擔任中國好聲音導師，其實發現好歌手太多，我並不是最佳男歌手，可能只在資歷方面比別人多。」也感謝大家多年來不變的支持。

歌曲《緣分一道橋》在今年從抖音、數位平台上迅速竄紅，被網友稱為繼《漂向北方》後，下一個「億萬神曲」，影片內容甚至有身著古裝、扮裝等穿越時空的神展開情境，隨著歌曲音樂節奏，搭配無違和感的舞步，在網路上瞬間爆紅。

▲王力宏帶領在場歌手同台飆唱經典曲《龍的傳人》。（圖／宏聲文化提供）



王力宏也為了「全球華人歌曲排行榜」年度盛典演出，別出心裁編排抖音舞蹈，他說：「我覺得太好玩了，這些年輕的網友真有創意！所以今晚華歌榜的表演，我也請了所有舞者學網友們的舞步！」讓現場觀眾大飽眼福，最後更帶領所有歌手同台飆唱經典曲《龍的傳人》。