《聲林》PK選手再戰！　蕭敬騰認出來：她是小提琴首席演奏家

記者林彥君／台北報導

大型歌唱選秀節目ETtoday《聲林之王2》今（30日）播出第2集，一組對決中，黑面琵鷺丁芳盈演唱林宥嘉的《殘酷月光》，對上再次參賽的黑熊陳瑽，林宥嘉聽完後講評，「黑面琵鷺唱我的歌，聽得出妳的聲音很好聽，但妳的聲音放這首歌裡，聽起來對歌的了解感覺沒有深刻的連結，黑熊唱得很好，編曲如果去蕪存菁會更好！」

▲黑面琵鷺與黑熊 。（圖／ETtoday）

陶晶瑩笑說，看到黑熊戴著面具彈奏的模樣，真的很像一隻熊在彈奏樂器。蕭敬騰提到陳瑽在《聲林》第一季時有參加PK，「她是小提琴首席演奏家。」也建議陳瑽的編曲太滿，影響到唱歌的狀態。最後黑熊陳瑽以3票獲勝，丁芳盈進入待定區。

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▲黑熊陳瑽 。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。