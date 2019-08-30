《下半場》好評爆棚全台破千萬！釋出「遺珠畫面」感召觀眾狂刷

記者林映妤／台北報導

熱血籃球電影《下半場》23日上映以來口碑爆棚，首週末開出近600萬票房，本週在非假日的票房走勢不跌反升，顯示口碑已逐漸發酵，全台已經破千萬票房！

不只是電影圈，各行各界都主動推薦，繼五月天阿信上週末在IG號召後，文化部長鄭麗君、動力火車、蔡詩萍、林書煒、蘇巧慧、連勝文、蘇文聖、林哲熹、姚愛寗、佩甄、李亦伸等各界名人，陸續在社群上推薦大家看《下半場》，郭書瑤更包場支持，還打扮成女版櫻木花道力挺！

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▲▼《下半場》熱血又催淚。（圖／逆光電影提供）





為了讓口碑更加擴散，劇組再推「勇氣版預告」以及隱藏版兄弟海報，將片中感人的畫面搭配經典台詞，展現「下半場已經開打，不管誰擋在前面，都要全力衝下去」的拼勁，傳達「從球場到人生戰場，相信自己，GO！」的勇氣，希望讓看過的觀眾馬上二刷，感召沒看過的觀眾進戲院。

令人驚喜的是，這支預告加入男主角范少勳與片中父親庹宗華一場被剪掉的爭吵戲，是導演送給觀眾的彩蛋畫面，張榮吉笑說，票房越好，就釋出越多遺珠畫面。

▲《下半場》勇氣版預告釋出未曝光畫面。（圖／逆光電影提供）



《下半場》充滿許多哭點，金句版預告中除了看見范少勳及庹宗華的父子情、「阿福」王新凱與「花甲阿嬤」范足妹的祖孫情，還有光誠中學隊員間的濃烈革命情感以及段鈞豪在開學典禮的致詞，情感真摯，每場戲都感動了許多觀眾。

▲▼《下半場》兄弟版海報。（圖／逆光電影提供）