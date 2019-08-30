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粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK本來預計Jennie個人出專輯後，其他成員也會依序solo，更直接點名下一位就會換Rosé，然而半年過去個人專輯還沒個影，連代言、雜誌都比其他成員少，粉絲發現她最近按讚一則寫著「要相信你自己」的箴言，讓歌迷心疼發起「#StayStrongRosé」標籤在全世界串聯。

▲粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書、推特）

▲粉絲安慰Rosé，#StayStrongRosé登熱搜。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書、推特）

稍早「#StayStrongRosé」突然從推特浮出檯面，標籤累積超過4萬個轉推，原因是有網友發現，Rosé在IG按讚一張照片，照片內用英文寫著：「我相信事出有因，人們總是在變所以讓我們學著接受，事情出錯所以讓我們去感激當他們做對的時候，你相信了謊言所以最後你學到除了別人之外只能相信自己，有時候好事無法成真，但更美好的事情可能實現。」

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▲粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜。（圖／翻攝自IG）

▲粉絲發現Rosé按讚了一串箴言，似乎能解釋她現在的心情。（圖／翻攝自IG）

接著一則貼文，粉絲比較了BLACKPINK 4位成員2019年至今的個人活動，Jisoo客串了《阿斯達年代記》、拍攝雜誌與廣告；Jennie則有多本雜誌拍攝、精品代言；Lisa除了代言YG自有化妝品牌與家鄉泰國的廣告之外，也有手機、服飾廣告等，唯獨Rosé什麼都沒有。而眼尖粉絲發現Rosé爸爸也去按了這個比較圖的讚，似乎認同女兒遭到差別待遇。

▲粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜。（圖／翻攝自IG）

▲一粉絲製作BLACKPINK個人活動只有Rosé啥都沒有，引來Rosé爸也來按讚。（圖／翻攝自IG）

其實YG前社長楊賢碩（梁鉉錫）在今年初曾表示，除了Jennie去年solo，其他成員也有solo計畫，預計在BLACKPINK今年發行迷你專輯之後，接著就會是Rosé出輯，甚至有公開她翻唱Halsey的《EYES CLOSED》。

然而迷你專輯《Kill This Love》4月發行至今，BLACKPINK世界巡演也在7月泰國場之後暫時告一段落，然而Rosé個人專輯還是無消無息，讓全球粉絲看了心疼，紛紛串聯「#StayStrongRosé（要堅強Rosé）」聲援她。

▼Rosé翻唱Halsey歌曲本來預告很快會出solo。（影片來源：YouTube BLACKPINK）

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