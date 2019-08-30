ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

橋本環奈私下天天啤酒灌肚！　抽血檢查「根本中年大叔」網挖肥照警告

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈14歲時憑一張街頭表演的美照爆紅，被封為「千年一遇美少女」，隨後成功在戲劇圈打出一片天。她現在20歲成年，坦言私下很常喝酒，跟著節目去醫院檢查，沒想到數據診斷結果和中年大叔一樣！

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈14歲因為街頭美照被封為「千年一遇美少女」，現在20歲成年啦。（圖／翻攝自日網、橋本環奈推特）

橋本環奈參加日綜《櫻井有吉的危險夜會》，提到自己很常喝酒，而且愛喝啤酒，過去出外景到德國時，在當地從早喝到晚上店家關門，因為每天都喝，「一天只喝2杯等於休肝日」。喝醉的時候會怎樣？她回答：「本來就會呵呵笑，喝醉了笑得更大，總之很活潑。」

請繼續往下閱讀...

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈私下愛喝啤酒。（圖／翻攝自推特）

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈說2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

除了自曝酒量好，橋本環奈還跟著節目接受過敏檢查，抽血結果沒有發現過敏症狀，倒是被查出低密度膽固醇的數值高達140，據悉，該指數正常值需要小於130mg/dl，持續高數值的話，會有罹患動脈硬化、腦中風、心肌梗塞等風險，和中年男子是一樣的狀態。她一得知結果也嚇一跳，忍不住推測原因和睡眠不足，亂吃愛喝酒有關，主動問：「要改善哪一個才好？」毒舌出名的主持人有吉弘行建議，「先改掉荒唐的飲食生活吧」，她突然說：「好厲害！原來不用戒酒哦！」驚人發言又讓全場噪動。

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈抽血檢查發現膽固醇過高，根本是中年大叔的狀態。（圖／翻攝自推特）

日網隨後翻出橋本環奈過去在德國出外景，大口喝啤酒的畫面討論，有人忍不住說「好想一起喝」，還有人挖出肥照，擔憂偶像「難怪瘦不下來。」鐵粉則繼續力挺「可愛就是正義，可愛做什麼都行」、「能喝沒什麼不好啊」、「健康的話就好」、「原來是酒豪。」

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲網友翻出橋本環奈過去在德國出外景喝啤酒的照片。（圖／翻攝自推特）

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈透露在當地喝酒，從早喝到店門關閉。（圖／翻攝自推特）

▲▼橋本環奈自曝私下天天喝酒，2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）

▲網友得知橋本環奈愛喝酒，挖出肥照笑虧：「難怪瘦不下來。」（圖／翻攝自推特）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

推薦閱讀

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

IU童年照曝光！「洋娃娃五官」萌哭　無辜電眼基因從小美到大

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

TWICE MOMO其實超有料！穿低胸背心一彎腰「掉出超兇半球」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王嘉爾怒瞪女粉：是你上傳我家地址？　「見她委屈喊不是」零回應轉身就走…網友戰翻

千金床戰水電工！　冷氣壞了客廳直接脫…光身問「會修浴缸嗎」勾上床

2019下半年「3星座將發大財」　TOP3偏財運旺到爆！

髮型師「剪假人頭髮」練習！　尖鼻子+塑膠臉…網一看驚認：是真人啦

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！窗戶忘開黑幕...驚嚇表情全被拍

Angelababy直接內衣外穿！　現身機場…網「一看下半身」驚嘆：這件很考驗體型

啦啦隊女神「2分鐘超兇上下抖影片」爆紅！　87萬老司機嗨推：晃到暈

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了　神似Mina「落選ITZY」

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

男星自爆「第一次」靠酒精放鬆　完事後羞曝：全身都是吻痕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 粉絲怨BLACKPINK Rosé遭差別待遇！#StayStrongRosé登熱搜
  2. 橋本環奈私下天天啤酒灌肚！　抽血檢查「根本中年大叔」網挖肥照警告
  3. 「蝸牛」劉學甫謝導師給原力！一說這2首歌...林宥嘉停3秒：都不是我們的
  4. 偶像劇爆紅她客串電影！拍片一半「電梯狂墜地下」靈異事件嚇傻
  5. 小賈斯汀睽違兩年「登台唱現場」　粉絲聽療癒美嗓哭了：歌聲都沒變！
  6. 開學第一天...「超大咖歌手」突現身校園　師生全瘋了！
  7. 貓頭鷹進待定區...陶晶瑩讚是碗「黯然銷魂飯」：我加100萬分！　
  8. 首位出櫃韓星！同性戀狂罵：為何是你出櫃　48歲男星看留言哭了
  9. 學姐堵廁所勒索！她反抓掃把打：要錢沒有要命一條　3惡霸女嚇呆「護臉孬了」
  10. 我唯一的自由就是為你假裝高潮！《你不快樂嗎？》憂鬱是種奢侈

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366