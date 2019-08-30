橋本環奈私下天天啤酒灌肚！　抽血檢查「根本中年大叔」網挖肥照警告

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈14歲時憑一張街頭表演的美照爆紅，被封為「千年一遇美少女」，隨後成功在戲劇圈打出一片天。她現在20歲成年，坦言私下很常喝酒，跟著節目去醫院檢查，沒想到數據診斷結果和中年大叔一樣！

▲橋本環奈14歲因為街頭美照被封為「千年一遇美少女」，現在20歲成年啦。（圖／翻攝自日網、橋本環奈推特）

橋本環奈參加日綜《櫻井有吉的危險夜會》，提到自己很常喝酒，而且愛喝啤酒，過去出外景到德國時，在當地從早喝到晚上店家關門，因為每天都喝，「一天只喝2杯等於休肝日」。喝醉的時候會怎樣？她回答：「本來就會呵呵笑，喝醉了笑得更大，總之很活潑。」

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▲橋本環奈私下愛喝啤酒。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈說2杯入肚算是休肝日。（圖／翻攝自推特）



除了自曝酒量好，橋本環奈還跟著節目接受過敏檢查，抽血結果沒有發現過敏症狀，倒是被查出低密度膽固醇的數值高達140，據悉，該指數正常值需要小於130mg/dl，持續高數值的話，會有罹患動脈硬化、腦中風、心肌梗塞等風險，和中年男子是一樣的狀態。她一得知結果也嚇一跳，忍不住推測原因和睡眠不足，亂吃愛喝酒有關，主動問：「要改善哪一個才好？」毒舌出名的主持人有吉弘行建議，「先改掉荒唐的飲食生活吧」，她突然說：「好厲害！原來不用戒酒哦！」驚人發言又讓全場噪動。

▲橋本環奈抽血檢查發現膽固醇過高，根本是中年大叔的狀態。（圖／翻攝自推特）

日網隨後翻出橋本環奈過去在德國出外景，大口喝啤酒的畫面討論，有人忍不住說「好想一起喝」，還有人挖出肥照，擔憂偶像「難怪瘦不下來。」鐵粉則繼續力挺「可愛就是正義，可愛做什麼都行」、「能喝沒什麼不好啊」、「健康的話就好」、「原來是酒豪。」

▲網友翻出橋本環奈過去在德國出外景喝啤酒的照片。（圖／翻攝自推特）

▲橋本環奈透露在當地喝酒，從早喝到店門關閉。（圖／翻攝自推特）



▲網友得知橋本環奈愛喝酒，挖出肥照笑虧：「難怪瘦不下來。」（圖／翻攝自推特）



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