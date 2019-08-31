雷／《靈異街》結局超展開！　李國毅看見OO「這句話」逼哭網友

記者李欣容／台北報導

《靈異街11號》今日完結篇，盛音（簡嫚書 飾）被黃威倫（吳珝陽 飾）綁架，就在他要拿刀砍殺盛音的時候，阿海（李國毅 飾）被小芬（焦曼婷 飾）指引到黃威倫家，及時救了盛音。

▲《靈異街11號》完結篇 。（圖／翻攝自LINE TV）

黃威倫一直有在看心理醫生，九個月前停藥，而九個月前他開始殺人，且都找未婚懷孕的女性下手，原因是他父親在他十歲時自殺，因為沒辦法接受老婆懷上外遇對象的孩子。

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盛音收到小芬的，最後將小芬的後事交給阿海，就連她癌末父親的後事，也想交給阿海，帶阿海去見父親，沒想到兩人在爸爸面前吵起來，拌嘴的樣子反而逗樂老人家。

▲李國毅「見家長」穿得太正式。（圖／翻攝自LINE TV）

一心想要看到鬼的朵朵（大文 飾），又在自己胡亂做法，沒想到卻被一個叫Monica的鬼魂附身，阿海在通靈老師的幫助下將朵朵救出，臭罵朵朵一頓，朵朵才講出她其實是想看到已過世的阿嬤，阿海看了照片，發現朵朵的阿嬤竟然是一路幫助自己的通靈老師。

▲大文劇中阿嬤就是靈媒。（圖／翻攝自LINE TV）

阿海最後也看到自己死去的爸爸（太保 飾），爸爸交代他，別把葬儀社招牌砸了，阿海落下眼淚，一句「那你愛我嗎」逼哭觀眾，而他和盛音的最後，也朝著能在下了班後，能一起吃飯、看電影的「好朋友」邁進。

▲李國毅和太保道別橋段逼哭觀眾。（圖／翻攝自LINE TV）

李國毅也在IG分享，「今晚靈異街11號即將劃下完結，這個團隊雖然年輕，但每個都知道自己要幹什麼，基本上實現了我們最初確定的方向，所以我沒有什麼遺憾，最終你看到我們做了什麼，真誠、認真、有要求的創作做出來的東西，一片真心，我更往前走了，回頭看，不害羞。」